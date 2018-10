Vilipendio | indagini su Salvini | Grillo e Di Battista padre | ok da ministero Giustizia

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)al Capo dello Stato, si indaghera' sue altri personaggi politici e non solo finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, ildell’ex deputato Alessandro Die l’attuale sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, anche quest’ultimo del M5S. Come previsto, il ministro dellanon ha posto alcun ostacolo all’azione dell’autorita' giudiziaria, dando il via libera alledei vari procuratori impegnati a difendere nelle sedi opportune e secondo le norme vigenti i rappresentanti delle istituzioni ...