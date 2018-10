ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Vienna, proprietari di rottweiler e pitbull come gli automobilisti: potranno portarli a spasso solo da sobri https://t… - FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Vienna, proprietari di rottweiler e pitbull come gli automobilisti: potranno portarli a spasso solo da sobri https://t… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Vienna, proprietari di rottweiler e pitbull come gli automobilisti: potranno portarli a spasso solo da sobri https://t… - patitixperugia : RT @fattoquotidiano: Vienna, proprietari di rottweiler e pitbull come gli automobilisti: potranno portarli a spasso solo da sobri https://t… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dalla fine del 2018, a, idi cani da combattimento saranno equiparati agli. Almeno, sotto il profilo del tasso alcolemico. Il provvedimento deciso dalle autorità viennesi prevede che chi porta a spasso il suooppureterrier lo dovrà fare,se dovesse guidare la macchina, ovvero con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro. Chi verrà sorpreso in stato di ebbrezza con l’amico a quattro zampe rischia una multa da 1.000 euro. La decisione è stata presa dopo la morte di un bambino di un anno, ucciso da unla cui padrona al momento del tragico fatto aveva un tasso di 1,4 grammi per litro. Il Comune disanzionerà inoltre la violazione dell’obbligo di museruola con 200 euro di multa e con 6 ore di corso di aggiornamento obbligatorio, proprioaccade per gli. La misura verrà inasprita nel caso di ...