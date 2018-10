VIDEO 3 A Uta allagata la strada provinciale 1 - Sardiniapost it

VIDEO 1 / Nelle campagne di Uta sorvegliati il rio Gutturu Mannu e Guttureddu - Sardiniapost.it : Qui la cronaca . IL VIDEO

Sossio Aruta diventa Sonzo/VIDEO - gaffe di Valeria Marini a Temptation Island Vip : la Ventura scoppia a ridere : Valeria Marini commette una gaffe durante il falò di confronto e chiama Sossio Aruta "Sonzo". Simona Ventura non trattiene le risate a Temptation Island Vip(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:50:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - 4a PUNTATA/ Coppie e diretta - VIDEO : Sossio Aruta protagonista assoluto? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018 ultima PUNTATA, Coppie e diretta: chi tra Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga si dirà addio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

BARBARA D'URSO - INCIDENTE HOT A DOMENICA LIVE/ VIDEO - cameraman inquadra le mutande : "frame" diventa virale : BARBARA D'URSO, INCIDENTE hot a DOMENICA LIVE: Video. Errore del cameraman: inquadra le mutande in diretta tv. La clip fa il giro dei social e diventa subito virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:10:00 GMT)

Barbara d'Urso - incidente hot a Domenica Live/ VIDEO - cameraman inquadra le mutande in diretta tv : Barbara d'Urso, incidente hot a Domenica Live: Video. Errore del cameraman: inquadra le mutande in diretta tv. La clip fa il giro dei social e diventa subito virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:24:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO PIANGE RICORDANDO NONNA MARIA/ VIDEO - Domenica In : con Mara Venier saluta la De Filippi : ALESSANDRA AMOROSO racconta di IO/10 a Mara Venier. Ospite di Domenica In, la cantante ha lanciato il nuovo disco IO/10 in occasione dei dieci anni di carriera(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Rosalia Cusimano - picchiata dall'ex marito/ VIDEO - appello a Le Iene Show : “Ho paura - aiutatemi” : Rosalia Cusimano, picchiata dall'ex marito mentre teneva il figlio di 5 anni in braccio. Video appello a Le Iene: “Ho paura, aiutatemi”. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:56:00 GMT)

MotoGp – Lorenzo parteciperà al Gp di Thailandia dopo la caduta nelle Fp2? La decisione di Jorge [VIDEO] : Jorge Lorenzo non parteciperà al resto del weekend del Gp di Thailandia: la frattura al polso, oltre che l’aggravarsi di quella al piede, hanno portato il maiorchino a dare forfait Jorge Lorenzo si presenta sulla pista di Buriram, ma non per disputare le Fp3 in scena questa mattina all’alba italiana, ma da spettatore. Il maiorchino è spuntato nel paddock acciaccato, con una stampella e con una vistosa fasciatura al polso. Lo ...

MotoGp – Rovinosa caduta di Marquez nelle terze libere : Marc fuori dalla pista e dalla…top ten! [VIDEO] : La caduta nelle terze prove libere in Thailandia costa a Marc Marquez la Q1, il pilota della Honda a sorpresa fuori dalla top ten dopo il capitombolo Marc Marquez stramazza a terra sul finire delle terze prove libere in Thailandia e vede sfumare la possibilità di qualificarsi per la Q2, senza dover disputare la Q1. Lo spagnolo in curva, sul circuito di Buriram, ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella ghiaia. Le manovre al ...

VIDEO/ Milan Olympiacos (3-1) : highlights e gol. Gattuso incontentabile : "C'è una cosa che non mi è piaciuta" : Video Milan Olympiacos (risultato finale 3-1): gli highiights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, in Europa League. Rimonta rossonera con Cutrone (doppietta) e Higuain(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:51:00 GMT)

FRANCESCA FIALDINI E TIBERIO TIMPERI/ VIDEO - la battuta che imbarazza la conduttrice (La Vita in Diretta) : FRANCESCA FIALDINI e TIBERIO TIMPERI, un'altra frecciata a La Vita in Diretta: “Neanche questo capisci?”, dice la conduttrice al collega durante la puntata di oggi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:36:00 GMT)

MotoGP - Gp Thailandia : Tardozzi - Ducati - conferma - 'Caduta Lorenzo causata da un guasto'[VIDEO] : Davide Tardozzi , Team Manager Ducati, , intervistato da Sky Sport MotoGP, non si espone e, pur ammettendo il gusto tecnico, preferisce non puntare il dito verso un settore specifico della moto. ...

Mario Ermito è Scialpi/ VIDEO - una grande prestazione non riconosciuta dai giudici! (Tale e Quale Show 2018) : Mario Ermito è Scialpi, la possibilità per mettersi in mostra è stata fino a questo momento sfruttata. Stasera però il ragazzo è chiamato al salto di qualità. (Tale e Quale Show 2018)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:14:00 GMT)

Scopriamo Mutant Year Zero : Road to Eden in 20 minuti di VIDEO gameplay : Mutant Year Zero: Road to Eden è un titolo strategico a turni sviluppato da The Bearded Ladies e distribuito da Funcom, e come riporta Gematsu il gioco ci offre un consistente assaggio delle sue meccaniche della durata di 20 minuti.Nel filmato, disponibili qui di seguito, potremo avere una visione delle dinamiche di gioco che ci vedranno gestire un gruppo di Mutanti in un mondo dall'ambientazione post-apocalittica, dilaniato da un conflitto ...