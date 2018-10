' Vettel può scrivere un libro su come perdere un Mondiale' Ma Hamilton lo difende

Gp Suzuka - Vettel. 'Hamilton? Tutto può ancora succedere' : ' Non mi piace l'approccio dell'ora o mai più. Dobbiamo cercare di attaccare e Suzuka è la mia pista preferita': parola di Sebastian Vettel che guarda al gran premio del Giappone con ottimismo. La ...

Vettel ottimista : "Tutto può cambiare" : 'Non mi piace l'approccio dell'ora i mai più. Dobbiamo cercare di attaccare e Suzuka è la mia pista preferita. Io e Lewis? Quando ci sfidiamo è sempre divertente. A Sochi avrei voluto stargli ...

Vettel ottimista - tutto può cambiare : ANSA, - ROMA, 4 OTT - "Non mi piace l'approccio dell'ora i mai più. Dobbiamo cercare di attaccare e Suzuka è la mia pista preferita. Io e Lewis? Quando ci sfidiamo è sempre divertente. A Sochi avrei ...

F1 Giappone - Vettel d'attacco : 'Ferrari - può ancora succedere di tutto' : Sebastian Vettel e la Ferrari all'ultima chiamata. Dal lontano Giappone il Cavallino e il tedesco cercheranno di scalare i 50 punti che li dividono dalla Mercedes di Lewis Hamilton: alla fine del ...

Ferrari - Vettel 'Mondiale ancora aperto - può succedere di tutto' : SOCHI - 'Abbiamo dei punti da recuperare e faremo il possibile per prenderceli'. Sebastian Vettel non molla, vuole tenere ancora vivo il Mondiale. Alla vigilia del GP di Sochi, con 40 punti da ...

Vettel : 'Il nemico più grande? Sono io. La Ferrari può farcela' : La scalata alla montagna di Lewis Hamilton riparte da Singapore. Per Sebastian Vettel e la Ferrari è imperativo levarsi di dosso le scorie dello shock di Monza. Per ridurre i 30 punti di svantaggio ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...