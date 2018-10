Verso taglio mezzo miliardo euro Difesa

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diVerso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - Verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novita' sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. --Nel frattempo cresce anche ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - Verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novità sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. Nel frattempo cresce anche il ...

Manovra - Verso rinvio taglio Irpef : Teleborsa, - Mentre il governo lavora alla prossima Manovra di bilancio, starebbe maturando l'ipotesi di rinviare al prossimo anno il taglio dell'Irpef. nel 2019, quindi, il focus sarà sulle imprese e ...

Manovra - Verso rinvio taglio Irpef : Mentre il governo lavora alla prossima Manovra di bilancio , starebbe maturando l'ipotesi di rinviare al prossimo anno il taglio dell'Irpef. nel 2019, quindi, il focus sarà sulle imprese e ...

Manovra : Verso il rinvio del taglio Irpef - il focus sarà sulle imprese : Concentrare le risorse in pochi, incisivi interventi. Con questa 'filosofia' il governo lavora alla prossima Manovra di bilancio. In questa logica starebbe maturando, secondo quanto...

Bce Verso un taglio alle stime di crescita. Attesa per la stretta sui tassi in Turchia : ... chiamato oggi ad annunciare un probabile e leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozona e contemporaneamente a ribadire che l'economia è tanto solida da confermare la scaletta per lo ...

Volley - Nazionale maschile : 16 atleti per 14 maglie - Parodi primo taglio Verso il Mondiale : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si sta allenando duramente in vista dei Mondiali casalinghi di settembre. Gli azzurri di coach Blengini al lavoro sono in totale 16, dopo il taglio del primo atleta dalla precedente lista dei 17 convocati [VIDEO] per il nuovo collegiale. Non compare nella lista del collegiale del dopo Ferragosto Simone Parodi, schiacciatore 32enne della Top Latina. L'ex giocatore della Pallavolo Piacenza è il primo dei ...