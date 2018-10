Verona | la bimba-eroe che salvato la mamma

vanityfair

: @laura Pausini domani sarò a Padova per rivivere certe emozioni nell ascoltarti ero a Verona all arena il 19 e dopo… - Elisa49950226 : @laura Pausini domani sarò a Padova per rivivere certe emozioni nell ascoltarti ero a Verona all arena il 19 e dopo… - dsDanceSide : RT @pressarea: #cignonero in miniatura! Tutù per bimba: Odile, dal Lago dei Cigni alla sartoria teatrale e storico negozio per la #danza Pa… - pressarea : #cignonero in miniatura! Tutù per bimba: Odile, dal Lago dei Cigni alla sartoria teatrale e storico negozio per la… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La piccola Irene, otto anni, temeva che quegli istanti potessero essere gli ultimi della sua vita. Bloccata nell’auto, che era precipitata nel canale Bussè, ha chiesto alla: «Stiamo morendo?». Giorgia Maron non sapeva che cosa rispondere alla figlia, se non che, qualunque cosa fosse successa, sarebbero rimaste insieme. Se oggipossono raccontare la loro spaventosa disavventura, è perché Irene ha avuto un’intuizione brillante, che hala vita a entrambe. Non erano ancora le otto del mattino quando Giorgia e la piccola Irene, che vivono in provincia di, sono salite in auto: lasarebbe andata a lavorare nell’azienda di famiglia e laalla scuola primaria. Ma, subito dopo avere superato il cancello della loro casa, Giorgia si è fermata ed è scesa dall’auto per consegnare le chiavi della villa alla signora che si occupa delle pulizie, e che nel ...