Verona | auto finisce in un canale | bimba di 8 anni salva se stessa e la madre abbassando

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Un’chein un, l’acqua che inizia a riempire l’abitacolo e una bambina di ottoche, nonostante il panico della mamma, riesce a fare la cosa più semplice: preme il pulsante del finestrino e lo fa abbassare, creando una via di fuga dalla trappola. È successo a Legnago, in provincia di, nella mattinata di lunedì 8 ottobre. Giorgia Maron, imprenditrice 42enne, era salita in macchina come ogni mattina per andare al lavoro e accompagnare a scuola la figlia Irene. Appena uscita dal cancello della propria villetta, costeggiata dalBussè, che scorre a pochi metri, si è fermata scendendo dall’per consegnare le chiavi alla colf, arrivata in quel momento. La marcia, però, è rimasta inserita: forse per un guasto al cambiomatico, il mezzo ha cominciato pericolosamente a dirigersi verso il. La donna è riuscita a risalire a ...