Ventura è il nuovo tecnico del Chievo

Simona Ventura rompe con Gerò Carraro - è di nuovo single : Simona Ventura è tornata single. La conduttrice della prima stagione di ?Temptation Island Vip?, programma seguito da Leggo.it e arrivato alla puntata finale che verrà...

Ufficiale - Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona : Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’allontanamento di D’Anna: il comunicato “Ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dell’AC Chievo Verona! Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso Benvenuto Mister!” Questo il tweet del Chievo con il club quale ha ...

Simona Ventura di nuovo single : è finito l'amore con Gerò Carraro : Simona Ventura è tornata single : è finita la storia d'amore con Gerò Carraro. I due stavano insieme da ben sette anni. A darne notizia è il settimanale Chi , sganciando così una vera e propria bomba ...

Simona Ventura di nuovo single - è davvero finita con Gerò Carraro : Simona Ventura: 'Gerò Carraro? La mia grande fortuna. In passato, ho perdonato tradimenti perché ero innamorata...' La conduttrice e giudice della commissione esterna di Amici 17 è stata intervistata dal settimanale Gente. A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island Vip, reality che l'ha vista tornare regina degli ascolti, Simona Ventura ha festeggiato i 20 anni del ...

Chievo - Ventura nuovo allenatore? Ironia sul web : 'Ha gli stessi colori della Svezia' : Il destino di Gianpiero Ventura ricorda per certi versi quello di Mondino Fabbri. Dalle parti di Mantova, il nome del tecnico di Castel Bolognese è legato ad un periodo 'magico', quello in cui i virgiliani nel giro di quattro stagioni passarono dai dilettanti alla Serie A. Ma nella storia e nella mitologica calcistica, Fabbri è il CT della Corea del Nord, quello del disastroso Mondiale inglese del 1966 in cui una squadra di carneadi del calcio ...

Ventura nuovo allenatore del Chievo : 13.38 Dopo l'esonero di Lorenzo D'Anna, il Chievo ha scelto Gian Piero Ventura come nuovo allenatore. L'ex ct della Nazionale riparte da una panchina di serie A, dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Il presidente della società veronese, Luca Campedelli, ha deciso di puntare su Ventura per uscire dalle secche di una classifica deficitaria: il Chievo è ultimo a -1, in virtù di una penalizzazione di 3 punti. Domani mattina l'ex allenatore ...

Gian Piero Ventura torna in serie A : è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’esonero di D’Anna : Gian Piero Ventura riparte da Verona, sponda Chievo. L’ex ct della Nazionale italiana, dopo la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali in Russia, torna in serie A e proverà a portare la squadra di Luca Campedelli, ultima in classifica a -1, alla salvezza. La notizia, per la quale si attende ancora il comunicato ufficiale della società, arriva dopo l’esonero di Lorenzo D’Anna che nelle prime otto giornate non è mai riuscito ...

