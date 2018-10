Venerdì 12 ottobre studenti in piazza in tutta Italia

Quando la scienza incontra gli studenti : Carpi - Venerdì 12 ottobre : partito in questi giorni il tour in camper nelle scuole italiane per parlare di DNA, biotech e ricerca applicata alla salute. Si tratta della quinta edizione di Geni a Bordo Tour, iniziativa ...

Enjoy Sport Now : Venerdì 12 ottobre la terza edizione : Fare Sport, farlo assieme divertendosi, contribuisce ad azzerare le distanze e ad abbattere le barriere, siano esse linguistiche o culturali. Confrontarsi, sfidarsi, giocare di squadra, esultare ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 8 a Venerdì 12 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Quinta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 8 a ...

Previsioni Meteo - violenta tempesta di vento in Irlanda Venerdì 12 ottobre : attese raffiche di oltre 180 km/h [MAPPE] : 1/13 ...

Milano. Venerdì 12 ottobre torna la notte lilla : torna Venerdì 12 ottobre la “notte lilla” con un’edizione dedicata al vino in occasione della prima edizione della Milano Wine

Macellaio aggredito - indagato l'impresario Lale Demoz Aosta - L'uomo - 75 anni - era stato sentito Venerdì scorso - 5 ottobre - dal pm ... : Un nome, nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul ritrovamento, con gravi ferite, del Macellaio di Charvensod, Olindo Ferré , è stato iscritto nel registro degli indagati. È quello dell'impresario ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 8 a Venerdì 12 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Quinta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 8 a ...

Solo 2 fa flop di ascolti ma rimane al Venerdì : il ritorno di Bruno cambierà tutto? Anticipazioni 12 ottobre : Solo 2 fa flop di ascolti. La prima puntata della fiction di Canale 5 non è riuscita a vincere la serata ma nemmeno ad andare oltre all'11% lo stesso risultato di altri programmi e de Il Segreto, adesso in onda su Rete 4 per la sua versione prime time. Marco Bocci non è riuscito nel miracolo e nel permettere a Mediaset di tornare sulla cresta dell'onda con una fiction e in molti adesso temono per il destino di Solo 2. I vertici della rete non ...

Ascolti tv Venerdì 5 ottobre : Tale e quale show batte Solo 2 : Ascolti tv 5 ottobre: il varietà Tale e quale show batte la serie televisiva Solo Si trattava di un testa a testa impegnativo, quello tra Tale e quale show e Solo. Ma ieri, venerdì 5 ottobre, il varietà di Rai 1 ha avuto la meglio, confermandosi il programma più visto della serata con 4.350.000 spettatori pari […] L'articolo Ascolti tv venerdì 5 ottobre: Tale e quale show batte Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti tv Venerdì 5 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Criminal Minds ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film La tenerezza ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo 2, prima puntata (riassunto e recensione), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Viaggio nell'isola misteriosa ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018 : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

SOLO 2 - anticipazioni seconda puntata di Venerdì 12 ottobre 2018 : anticipazioni seconda puntata della fiction SOLO – seconda stagione con Marco Bocci, in onda venerdì 12 ottobre 2018 su Canale 5 in prima serata: Il piano di Marco per liberare Agata è fallito… È un momento difficile per la missione di Marco, con la Polizia che continua a dare una caccia serrata a lui e a Don Antonio… A sorpresa arriva la notizia che Bruno Corona è ancora vivo e vegeto, e si trova in carcere… (La ...