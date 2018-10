Vaticano | Papa Francesco e l' allarme sicurezza | il ' tradimento' delle Guardie svizzere

COREE : KIM INVITA PAPA FRANCESCO - MA È MOON AD ANDARE IN Vaticano/ “Porta un invito per Pyongyang” : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore nordcoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:22:00 GMT)

PAPA FRANCESCO CADUTO IN STRADA TORNANDO A CASA/ Vaticano - “sta bene” : continua impegno su Sinodo : Piccolo incidente per PAPA FRANCESCO CADUTO in STRADA in Vaticano: "è inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava TORNANDO a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:07:00 GMT)

Incidente per Papa Francesco - il Vaticano : 'E' caduto - ma nulla di grave' : Piccolo Incidente per Papa Francesco, che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Per il Wall Street Journal la difesa del Vaticano su Papa Francesco conferma i punti chiave delle accuse di Viganò : La difesa del prefetto dei vescovi, cardinale Marc Ouellet, conferma i punti chiave della denuncia fatta da monsignor Viganò su Papa Francesco. Lo scrive il Wall Street Journal, partendo dalla lettera aperta del cardinale Ouellet in risposta a Viganò, colui che ha accusato Papa Francesco di non aver agito nei confronti del cardinal McCarrick per le accuse di abusi sessuali commessi all'inizio degli anni '70 in America. "Il ...

Preti pedofili 'coperti' dal Vaticano - il prefetto dei vescovi a Viganò : 'False le tue accuse al Papa' : Presentare le misure prese nei confronti dell'allora cardinale Theodore Edgar McCarrick "come 'sanzioni' decretate da Papa Benedetto XVI e annullate da Papa Francesco" è "falso". a sostenerlo è il ...

Vaticano - il Prefetto per i vescovi boccia le accuse Viganò al Papa : "Montatura politica" : Il dossier Viganò contro Papa Francesco sulle presunte coperture di casi di pedofilia nel clero "è una montatura politica priva di un reale fondamento che possa incriminare" il Pontefice. Ad affermarlo è il cardinale canadese Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei vescovi, che ha così smontato le accuse sul caso McCarrick avenzate dall'ex nunzio negli Stati ...

Papa Francesco - il cardinale e l'interferenza politica del Vaticano : 'Immigrati non sono bestie da respingere' : 'I porti chiusi non sono della Chiesa: la Chiesa ha aperto le porte a chi aveva i porti chiusi'. Così il cardinale Giuseppe Versaldi , prefetto della Congregazione per l'educazione cattolica, ...

'Paolo VI. Un uomo - un Papa - un Santo' - webdoc del Vaticano : Roma, 2 ott., askanews, - Il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede ha presentato oggi in Filmoteca Vaticana il webdoc a puntate intitolato 'Paolo VI. Un uomo, un Papa, un Santo'. Una serie ...

Papa : nuova fase per la Chiesa in Cina dopo accordo con Vaticano : Roma,, askanews, - "Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase, che aiuti a sanare le ferite del passato, a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i Cattolici cinesi e ad ...

Gli schieramenti in Vaticano : ecco sostenitori e critici del Papa : Il pontificato di Papa Francesco ha superato il quinquennio, ma il tempo non sembra attenuare le divisioni presenti nella Chiesa cattolica. Circa un anno fa, sempre sulle pagine de IlGiornale.it, avevamo provato a elencare i membri di quelli che, usando una dose consistente di semplificazione, vengono definiti "schieramenti vaticani". Adesso ci limiteremo ai cardinali e a qualche prelato di peso.I Papati (e i pontefici) amati da tutti non sono ...