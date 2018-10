Valeria Marini lascia Patrick | il gesto per Ivan stupisce tutti

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : «Fuori di qui sogno l'amore» : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia...

Valeria Marini e Patrick : rottura stellare al falò | Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick Baldassari sono arrivati finalmente al falò di confronto di Temptation Island Vip. Abbiamo lasciato Valeria Marini sicura che il fidanzato l’abbia solo usata e che non troverà mai l’amore. Patrick invece è stufo delle provocazioni della showgirl con il single Ivan Gonzalez. Valeria Marini e Patrick Baldassari al falò di confronto di Temptation Island Vip Prima di assistere al falò di confronto fra la Marini e ...

Temptation Island Vip : addio ’stellare’ tra Valeria Marini e Patrick – Video : Patrick e Valeria - Temptation Island Vip E’ stata la coppia ’stellare’ di Temptation Island Vip. Lei è Valeria Marini, lui è Patrick Baldassari. Un amore minato da un classico degli ostacoli in campo sentimentale: la lontananza. Il reality ha fatto luce sul loro rapporto, svelando -soprattutto ai diretti interessati- problematiche finora nascoste. Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick Baldassari LEI – La ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini dice addio a Patrick Baldassari : e Quest’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata pregna di polemiche e colpi di scena. E giusto poco fa la coppia composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è scoppiata. Difatti Ursula, dopo ben 21 giorni in cui ha visto Sossio Aruta flirtare senza tanti problemi con la tentatrice Sara, ha deciso di lasciarlo. Quest’ultimo non è sembrato comunque essere particolarmente sofferente per questa decisione presa dalla sua ex, ...

