Usa | l' uragano Michael verso la Florida | Governatore | troppo tardi per evacuare | Le foto

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell' Uragano Michael che nell' America Centrale ha causato 13 morti . Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Usa - uragano "Mike" spaventa la Florida : 23.49 "Michael". Questo il nome dell' uragano di categoria 3 (su 5), con venti fino a 195 km orari che si dirige verso la Florida ,negli Usa. Il governatore Scott ai cittadini: "Evacuate,non nascondetevi. La tempesta può essere fatale". L'impatto a terra è previsto per domani. Michael dovrebbe abbattersi nel sud della Florida , poi Alabama, Georgia, Carolina del nord e del sud. Mobilitati 1250 uomini della guardia nazionale. Al suo passaggio in ...

Usa - arriva l’uragano Michael. Stato d’allerta in Florida - già 13 morti a Cuba : Dopo essere transitato da Cuba l'uragano Michael si appresta a toccare la costa statunitense. Da domani alle intense piogge potrebbero aggiungersi venti a oltre 200 chilometri orari. Indetto lo Stato di allerta lungo tutta la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana.Continua a leggere