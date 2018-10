Urbanistica | Regione | varato nuovo Piano Territoriale Paesistico

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “La Giunta regionale haquesta mattina ilRegionale (Ptpr), con cui viene disciplinato l’uso dell’intero territorio del Lazio, salvaguardando i vincoli del paesaggio e fornendo certezze agli Enti locali, agli operatori del settore e ai cittadini. IlPtpr costituirà uno strumento fondamentale, che garantirà regole chiare e univoche per la gestione del territorio regionale. In particolare, consentirà il definitivo superamento dei vecchi Piani Territoriali Paesistici”. Così in una nota dellaLazio. “Sul fronte del recupero ambientale, inoltre – si legge – il Ptpr individuerà le aree gravemente compromesse o degradate, in cui la realizzazione degli interventi di risanamento e riqualificazione non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Dopo l’adozione in Giunta, il Ptpr passerà all’esame della ...