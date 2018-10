Uragano Michael tocca terra in Florida

Florida - arriva l’Uragano Michael : “È il peggiore in 100 anni”. Il governatore : “Il tempo per evacuare è finito” : “Potrebbe essere il peggior uragano mai visto nell’ultimo secolo”. È l’allarme che il governatore della Florida Rick Scott ha lanciato sul ciclone Michael che in questi giorni si è spostato dal golfo del Messico alle coste degli Stati Uniti. Impattando sulla terraferma, secondo il National Hurricane Center (NHC), si formerebbero onde alte 3 metri e venti fino a 240 km/h. Una forza confermata anche dalla ...