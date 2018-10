Uragano Michael terrorizza la Florida | quasi categoria 5 | la peggiore

Uragano Michael - Trump : 'Domenica o lunedì sarò nelle zona colpite' : "Probabilmente andrò nelle zone colpite dall'Uragano Michael domenica o lunedì". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con alcuni alti funzionari. Il ...

Uragano Michael tocca terra in Florida : ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - L'Uragano Michael ha toccato terra in Florida nella Panhandle, vicino a Panama City. L'Uragano ha raggiunto quasi categoria 5, la più potente, con venti a oltre 249 km orari.

Florida - arriva l’Uragano Michael : “È il peggiore in 100 anni”. Il governatore : “Il tempo per evacuare è finito” : “Potrebbe essere il peggior uragano mai visto nell’ultimo secolo”. È l’allarme che il governatore della Florida Rick Scott ha lanciato sul ciclone Michael che in questi giorni si è spostato dal golfo del Messico alle coste degli Stati Uniti. Impattando sulla terraferma, secondo il National Hurricane Center (NHC), si formerebbero onde alte 3 metri e venti fino a 240 km/h. Una forza confermata anche dalla ...

Uragano Michael : sara' un disastro negli USA - ciclone quasi a categoria 5 - a breve l'impatto in Florida - DIRETTA LIVE : Impressionante Uragano Michael in arrivo sulla Florida. Sarà un disastro, ciclone sempre più forte. Ci stiamo ovviamente concentrando molto sull'Italia in queste ultime ore alle prese con una...

Usa - l'Uragano Michael verso la Florida | Governatore : troppo tardi per evacuare | Le foto : L'allarme lanciato da Rick Scott lascia poche speranze: "E' una tempesta mostruosa" che ha raggiunto la categoria 4 nella scala di pericolosità

L'Uragano Michael - che sta per colpire la Florida - visto dallo spazio : L'uragano Michael si è rafforzato a categoria 4 (su un massimo di 5 livelli): la tempesta si trova a meno di 300 chilometri dalla Florida ed è sostenuta da venti fino a 210 chilometri all'ora. Il Centro nazionale uragani (Nhc) ha avvertito che Micheal è "estremamente pericoloso". La Florida, l'Alaba

Uragano Michael - il confronto con il passato : ecco perché potrebbe essere la tempesta più forte nella storia della Florida : L’Uragano Michael continua a intensificarsi e ha ora venti di 233 km/h. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta si muove verso nord a circa 20 km/h e si trova circa 144 km a sud-ovest di Panama City, in Florida, dove dovrebbe toccare terra nelle prossime ore mettendo vite e proprietà in grande pericolo. Una raffica di vento di 91 km/h è stata registrata all’Apalachicola Regional Airport, riporta il Centro Nazionale Uragani. Oltre a ...

L’Uragano Michael fotografato dallo spazio [GALLERY] : 1/7 Credit: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System ...

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell'Uragano Michael che nell'America Centrale ha causato 13 morti. Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della storia : allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

USA - Uragano Michael VERSO LA FLORIDA/ Ultime notizie - categoria 4 - il governatore “Scappate” : URAGANO MICHAEL VERSO la FLORIDA “E’ mostruoso, scappate”. Ultime notizie, in arrivo devastante tempesta sulla costa sud est degli Stati Uniti: giungerà oggi(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:53:00 GMT)

L'Uragano Michael visto dallo Spazio : Le telecamere all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale della Nasa hanno catturato le immagini del passaggio delL'uragano Michael da un'altitudine di 255 miglia mentre la tempesta si agitava ...

L'Uragano Michael si dirige verso la Florida. Il governatore : "Rischio devastazione totale" : La Florida si sta preparando all'arrivo delL'uragano Michael, classificato di categoria 4 con venti fino a 195 chilometri orari. Rick Scott, governatore dello Stato, ha parlato di una "tempesta mostruosa" e avverte: "Le previsioni diventano sempre più preoccupanti. Corriamo il rischio della devastazione totale".L'uragano ha oltrepassato il golfo del Messico e ora i suoi venti dovrebbero investire Miami in pieno. "La tempesta costituisce ...

Florida - Uragano Michael. "Scappate - è mostruoso" : 'Scappate, è mostruoso'. Con queste parole viene accompagnata l'attesa del passaggio dell'uragano Michael sulle coste della Florida, negli Stati Uniti. L'uragano è stato classificato in categoria 4. A ...