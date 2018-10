Uragano Michael | il confronto con il passato | ecco perché potrebbe essere la tempesta più

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell' Uragano Michael che nell' America Centrale ha causato 13 morti . Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Florida - in arrivo l' Uragano Michael : 'Una tempesta mostruosa che diventerà sempre peggio' : Un altro uragano sta arrivando in Florida . Poche ore fa sono stati lanciati i primi ordini di evacuazione, perché anche questa volta i fenomeni meteorologici saranno estremi. l'Uragano Michael ha lasciato le coste di Cuba lunedì ed è diretto verso la Florida Panhandle, ovvero la parte a nord ovest dello stato. Lì ci si aspetta che il picco della tempesta arrivera' questo mercoledì. Purtroppo le autorita' affermano che questa sara' una delle ...

L'Uragano Michael sta per raggiungere la Florida : Un uragano molto forte, di categoria 2, si sta dirigendo verso la parte nordovest della Florida: dovrebbe colpire la terraferma a metà della giornata di mercoledì 10 ottobre, secondo il National Hurricane Center (Centro Nazionale per gli Uragani), e potrebbe