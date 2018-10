Uomini e Donne | Gemma nel mirino Tina Cipollari furiosa con lei

Uomini E DONNE/ Tina e Gianni contro Angela : "Fai i conti in tasca ai tuoi corteggiatori" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:00:00 GMT)

David Scarantino e Valentina Autiero / Uomini e donne - storia finita per sempre : lei in lacrime (Trono Over) : David Scarantino e Valentina Autiero tornano al centro dello studio del Trono Over di Uomini e donne per parlare del loro rapporto. Lei esce in lacrime...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Noel Formica / Chi è la nuova dama del Trono Over? "Voglio mettermi in gioco" (Uomini e Donne) : Noel Formica, il nuovo personaggio del Trono Over mette grande curiosità nel pubblico di Canale 5 affezionato alla trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi (Uomini e Donne)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Pino - Uomini e Donne/ Attacca Valentina "Ma ce l'hai la dignità?" - lei replica "Fai schifo!" (Trono Over) : Chi è Pino, il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Dalla rivalità con David Scarantino al bacio a stampo scambiato in esterna con la dama Pamela.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Alessia Messina : da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center : Da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center: Alessia Messina ha deciso di cambiare radicalmente vita, come ha svelato su Instagram. La siciliana con un fisico da modella e fascino mediterraneo, aveva conquistato il pubblico televisivo partecipando al programma di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice. In seguito era stata scelta dal tronista Amedeo Andreozzi, con cui aveva iniziato una storia d’amore, ...

Uomini e Donne | 10 ottobre 2018 | Trono Over : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | 10 ottobre 2018 | Trono Over pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 13:24.

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la bugia più clamorosa. L'ex amica : 'Cosa mi disse 3 giorni prima di andare' : Un'altra bugia sul conto di Sara Affi Fella . A parlare, al settimanale Vero , è L'ex amica Selvaggia Roma , che partecipò insieme a lei a Temptation Island , un anno fa, insieme ai rispettivi ...

Cristina Parodi : "Donne e Uomini? Due mondi diversi" : Cristina Parodi è intervenuta la scorsa notte nel corso del programma i Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 dall'1.30 alle 6 del mattino.prosegui la letturaCristina Parodi: "Donne e uomini? Due mondi diversi" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:39.

Ascolti tv pomeriggio - 9 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuovo giorno, nuova sfida. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 ottobre 2018? Cosa è accaduto su Rai 1 all’interno di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo o su Rai 2 all’interno di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero? Cosa è successo invece su Canale 5 a Uomini e Donne Over, il programma condotto da Maria De Filippi. Ecco temi, ospiti e dati Auditel. Chi ha vinto fra i tre? Ascolti ...

Uomini e Donne anticipazioni : Barbara De Santi fa piangere Valentina : Valentina Autiero attaccata da Barbara De Santi a UeD Il ritorno di Barbara De Santi nel Trono Over di Uomini e Donne ha iniziato a rompere gli equilibri. La dama, dopo aver chiuso la sua ultima relazione, ha deciso di tornare alla corte di Maria De Filippi per cercare di nuovo l’amore. Il percorso dell’insegnante ha finito però per essere costellato da liti e frecciate già dalle prime settimane. Ieri il secondo appuntamento con il ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SONO LASCIATI/ Presto il ritorno a Uomini e donne? (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO si SONO LASCIATI al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Uomini e Donne/ Barbara De Santi tra polemiche e critiche : "Ecco qual è il mio punto forte" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mara Fasone vicina alla scelta? Un'unica certezza in studio per la tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mara Fasone è vicina alla scelta? Problemi con Andrea Dal Corso ma con Giovanni Cuocci va sempre meglio...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...