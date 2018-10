Uomini e Donne anticipazioni | Maria contro Lorenzo | Giulia sotto accusa

Anticipazioni Uomini e donne - ultima registrazione : è scontro tra Lorenzo e Giulia : Si è tenuta oggi 10 ottobre una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne con i tronisti Mara Fasone, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Ancora una volta i due ex corteggiatori di Sara Affi Fella sono stati grandi protagonisti, soprattutto per le conseguenze dell'interesse che hanno entrambi nei confronti di Giulia. Se quest'ultima, infatti, in un primo momento si era dichiarata per Riccardi, poi qualcosa è ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella? 'Non sanno capire' - l'ultimo siluro di Raffaella Mennoia contro l'ex tronista : Le dichiarazioni dell'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia al magazine di Uomini e Donne sul caso Sara Affi Fella fanno molto discutere i telespettatori del dating-show pomeridiano. In ...

Uomini e Donne Oggi Non Andrà in Onda! : Per quale motivo l’appuntamento di Uomini e Donne Oggi, giovedì 11 ottobre 2018, salta? Cosa bolle in pentola? Perchè i dirigenti Mediaset hanno sospeso il programma di Maria De Filippi? Ecco tutta la verità! Il dating show Uomini e Donne, verrà sospeso per un giorno. Al suo posto ci sarà “Temptation Island Vip”. A dare la novella, è il giornalista web Davide Maggio il quale riferisce che giovedì 11 ottobre 2018 la puntata del ...

Uomini e Donne - botte tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Interviene Maria De Filippi : cosa è costretta a fare : Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne! Il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ripete il mantra degli ultimi anni: l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie specie dopo la scottatura subita da Giorgio Manetti, mentre la Cipollari si concede parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Uomini e Donne - il mistero del raptus sessuale : Gianluca Scuotto umilia e caccia Loredana : Rivelazioni piccantissime quelle raccontate nella puntata di martedì 9 ottobre di Uomini e Donne . Il tutto è partito dalla decisione di Gianluca Scuotto di eliminare la dama trentaduenne Loredana, ...

Temptation Island Vip 2018 - ultima puntata/ Ascolti record : Uomini e Donne svelerà cosa è successo alle coppie : Temptation Island Vip 2018, ultima puntata. Valeria Marini e Sossio Aruta rubano la scena: è boom di Ascolti su Canale 5 e anche di interazioni sui social(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma nel mirino. Tina Cipollari furiosa con lei : Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a litigare, arrivando persino ad uno scontro fisico nello studio di Uomini e Donne. La precedente stagione dello show si era conclusa con un abbraccio fra l’opinionista e la dama torinese. La pace però è durata solo il tempo dell’estate e, tornate nello studio televisivo, le due Donne hanno ripreso a scontrarsi. Qualche giorno fa Tina aveva accusato Gemma di frequentare segretamente un uomo ...

Uomini E DONNE/ Tina e Gianni contro Angela : "Fai i conti in tasca ai tuoi corteggiatori" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:00:00 GMT)

David Scarantino e Valentina Autiero / Uomini e donne - storia finita per sempre : lei in lacrime (Trono Over) : David Scarantino e Valentina Autiero tornano al centro dello studio del Trono Over di Uomini e donne per parlare del loro rapporto. Lei esce in lacrime...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Noel Formica / Chi è la nuova dama del Trono Over? "Voglio mettermi in gioco" (Uomini e Donne) : Noel Formica, il nuovo personaggio del Trono Over mette grande curiosità nel pubblico di Canale 5 affezionato alla trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi (Uomini e Donne)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Pino - Uomini e Donne/ Attacca Valentina "Ma ce l'hai la dignità?" - lei replica "Fai schifo!" (Trono Over) : Chi è Pino, il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Dalla rivalità con David Scarantino al bacio a stampo scambiato in esterna con la dama Pamela.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Alessia Messina : da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center : Da star di Uomini e Donne e Temptation Island al lavoro in un call center: Alessia Messina ha deciso di cambiare radicalmente vita, come ha svelato su Instagram. La siciliana con un fisico da modella e fascino mediterraneo, aveva conquistato il pubblico televisivo partecipando al programma di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice. In seguito era stata scelta dal tronista Amedeo Andreozzi, con cui aveva iniziato una storia d’amore, ...

Uomini e Donne | 10 ottobre 2018 | Trono Over : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | 10 ottobre 2018 | Trono Over pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 13:24.

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la bugia più clamorosa. L'ex amica : 'Cosa mi disse 3 giorni prima di andare' : Un'altra bugia sul conto di Sara Affi Fella . A parlare, al settimanale Vero , è L'ex amica Selvaggia Roma , che partecipò insieme a lei a Temptation Island , un anno fa, insieme ai rispettivi ...