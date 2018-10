Uomini e Donne | 10 ottobre 2018 | Trono Over

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la bugia più clamorosa. L'ex amica : 'Cosa mi disse 3 giorni prima di andare' : Un'altra bugia sul conto di Sara Affi Fella . A parlare, al settimanale Vero , è L'ex amica Selvaggia Roma , che partecipò insieme a lei a Temptation Island , un anno fa, insieme ai rispettivi ...

Cristina Parodi : "Donne e Uomini? Due mondi diversi" : Cristina Parodi è intervenuta la scorsa notte nel corso del programma i Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 dall'1.30 alle 6 del mattino.prosegui la letturaCristina Parodi: "Donne e uomini? Due mondi diversi" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:39.

Ascolti tv pomeriggio - 9 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuovo giorno, nuova sfida. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 ottobre 2018? Cosa è accaduto su Rai 1 all’interno di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo o su Rai 2 all’interno di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero? Cosa è successo invece su Canale 5 a Uomini e Donne Over, il programma condotto da Maria De Filippi. Ecco temi, ospiti e dati Auditel. Chi ha vinto fra i tre? Ascolti ...

Uomini e Donne anticipazioni : Barbara De Santi fa piangere Valentina : Valentina Autiero attaccata da Barbara De Santi a UeD Il ritorno di Barbara De Santi nel Trono Over di Uomini e Donne ha iniziato a rompere gli equilibri. La dama, dopo aver chiuso la sua ultima relazione, ha deciso di tornare alla corte di Maria De Filippi per cercare di nuovo l’amore. Il percorso dell’insegnante ha finito però per essere costellato da liti e frecciate già dalle prime settimane. Ieri il secondo appuntamento con il ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SONO LASCIATI/ Presto il ritorno a Uomini e donne? (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO si SONO LASCIATI al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Uomini e Donne/ Barbara De Santi tra polemiche e critiche : "Ecco qual è il mio punto forte" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mara Fasone vicina alla scelta? Un'unica certezza in studio per la tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mara Fasone è vicina alla scelta? Problemi con Andrea Dal Corso ma con Giovanni Cuocci va sempre meglio...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...

Uomini e donne - Gemma Galgani potrebbe avere un fidanzato fuori dal programma : Gemma Galgani è senza dubbio una delle donne più amate di Uomini e donne. [VIDEO]A distanza di otto anni, la direttrice di teatro è ancora presente negli studi della De Filippi, alla ricerca dell'anima gemella. Dopo la fine della storia con Giorgio Manetti e Marco, la torinese pare abbia ritrovato il sorriso grazie a Rocco. A quanto pare, però, secondo Tina Cipollari, la bionda avrebbe un fidanzato fuori dal programma. Tina accusa Gemma Durante ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/10 : Si riparte da Gianluca, Roberta e Loredana e dal filmato relativo al finale della puntata di ieri: Gianluca e Roberta trascorrono il week end insieme, ma poi si scopre che lui prima, arrabbiato con lei e quasi per ripicca, era uscito con Loredana e l’aveva baciata. Oggi Gianluca rivela di essere uscito ancora con quest’ultima, ma stavolta niente baci: – mi sentivo un po’ a disagio dopo il week end con Roberta…- Loredana conferma: – ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Gemma Galgani coinvolte in una colluttazione : “Maria va a finire male” : Tina e Gemma, il nuovo scontro. A Uomini e Donne, il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, in maniera sistematica da anni l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie “serie e definitive”, ma numerosi e travagliati flirt, mentre la Cipollari regala parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Uomini e Donne - Tina contro Gemma : “Sembrava il wrestling” | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani, oggi c’è stato spazio per gli altri cavalieri e le altre dame del programma di Maria De Filippi. Nel finale, però, c’è stato un esilarante “scontro fisico” tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese. Le due sono acerrime rivali e l’opinionista di Uomini e Donne non perde mai ...