Uno sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre

Come si fa Uno sciopero della fame. Il caso Giachetti : ... Aggiunge Giachetti: ' In realtà i motivi erano due: quando lui ha fatto la campagna, ed è stata la campagna di digiuni più forte che fece per la fame nel mondo, da una parte quello era il minimo ...

Come si fa Uno sciopero della fame. Il caso Giachetti : “Visto che voi vi dedicate alle cene e continuate a prendere tempo mentre il Pd scivola sempre più in basso, io smetto di mangiare”, il tono utilizzato su Facebook da Roberto Giachetti è perentorio: sciopero della fame fino a nuovo congresso del PD. Ma attenzione, solo nei prossimi giorni sarà chiara l’idea di Giachetti di sciopero della fame. Sì, perché la storia è piena di ...

Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato Uno sciopero in protesta contro l’editore Gedi : Il comitato di redazione del quotidiano Repubblica ha annunciato uno sciopero in protesta contro nuovi tagli previsti dal gruppo editoriale Gedi. La redazione di Repubblica, dice il comunicato, «ha respinto all’unanimità la proposta dell’azienda», e ha chiesto che Gedi fornisca «un piano The post Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato uno sciopero in protesta contro l’editore Gedi appeared first on Il Post.

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per Uno sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.

La scuola inizia con Uno sciopero - protestano i precari a Montecitorio - : La mobilitazione è stata indetta dall'Anief in occasione della discussione alla Camera del decreto Milleproroghe. I partecipanti chiedono di approvare l'emendamento salva-precari che riapre le ...

Ventisei braccianti a processo. La loro colpa? Uno sciopero : Una richiesta danni da un milione e mezzo di euro per 26 braccianti, attivisti e sindacalisti per scioperi e presidi. È l'ultimo capitolo di una storia che comincia nel 2012: a Castelnuovo Scrivia i lavoratori, stanchi di essere sfruttati e non pagati decisero di ribellarsi e incrociarono le braccia. A luglio 2018, a sei anni di distanza, gli imprenditori agricoli Lazzaro hanno citato in giudizio i braccianti che "con la regia e ...

Air Italy - l'appello della Gallura : 'No ai trasferimenti'. Sit-in e la proposta di Uno sciopero generale : Il documento firmato al termine del Consiglio comunale di Olbia. L'atto di resa viene messo nero su bianco al termine di un lungo Consiglio comunale aperto per discutere della crisi Air Italy, che ha ...

Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclamano Uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:57:00 GMT)

Como in serie D - lo sciopero dei tifosi «NessUno sottoscriverà l'abbonamento» : Il sindaco: «Chiederemo alla società il nuovo piano industriale» «Una bastonata» l'aveva definita l'amministratore delegato della Como 1907 srl. Il no del Collegio di Garanzia dello Sport al ripescaggio del Como è deflagrato già venerdì sera anche tra i tifosi azzurri. Commenti duri sui social. Insulti diretti al board e in particolare a Ninni Corda, attuale consulente tecnico, ...

Oggi c’è Uno sciopero dei piloti di Ryanair : In Germania, Svezia, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi, per chiedere migliori condizioni contrattuali: 400 voli sono stati cancellati The post Oggi c’è uno sciopero dei piloti di Ryanair appeared first on Il Post.