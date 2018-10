Under 21 | Di Biagio | ' Vogliamo la finale dell' Europeo 2019 Siamo in crescita'

Italia Under 21 - Di Biagio : “Belgio squadra giusta per capire chi siamo” : A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio riprende la marcia di avvicinamento al torneo continentale da Udine, una delle città in cui si svolgerà la Fase finale dell’Europeo. Un altro doppio impegno per gli Azzurrini dopo le due amichevoli disputate […] L'articolo Italia Under 21, Di Biagio: “Belgio squadra giusta per capire chi ...

Under 21 - Di Biagio : 'Vittoria che fa morale - ma bisogna giocare meglio' : Dopo tre partite senza vittoria, pesante l'ultima contro la Slovacchia,, l'Italia U21 torna a sorridere. Finisce 3-1 l'amichevole contro l'Albania: tris firmato da Dimarco, Murgia e Parigini. È il ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio : L’Italia Under21 di Calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini. Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi ...

ARRIGO SACCHI/ Di Biagio replica alle accuse all'Under 21 : non devo rispondere - avrà visto anomalie : ARRIGO SACCHI, Di Biagio replica alle accuse dell'ex c.t. all'Under 21, definita vergognosa: "non devo rispondere, avrà visto anomalie". Domani amichevole contro l'Albania(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Under21 - Di Biagio : "Sacchi? Non devo rispondere. Con l'Albania gara diversa" : ... dove domani alle 18.30 affronteranno l'Albania, sempre in amichevole: "Mi aspetto una partita diversa rispetto all'ultima - ammette ancora Di Biagio ai microfoni di Rai Sport -. Una partita in cui, ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio : “Mi aspettavo delle risposte diverse” : L’Italia under 21 di Calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo ...

Under 21 - Di Biagio : “La convocazione di Mandragora non è una punizione - i giovani italiani giocano poco” : Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, sta facendo discutere parecchio per la squalifica comminatagli dopo la partita contro la Sampdoria per aver pronunciato espressioni blasfeme. A pronunciarsi sulla vicenda è stato anche il Ct dell’Under 21 Di Biagio, che lo ha convocato per i prossimi impegni amichevoli contro Slovacchia e Albania: “La convocazione di Mandragora in Under 21 non é una punizione. Il ragazzo ...

Under 21 - Di Biagio : 'Mandragora con noi non è una punizione' : 'La convocazione di Mandragora in Under 21 non è una punizione. Il ragazzo dovrà gestire in maniera diversa quello che è accaduto, perché è il capitano e non è il massimo d'esempio per quello che ha ...

Italia Under 21 : Di Biagio convoca 28 giocatori : Sono 28 i convocati del ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio per le amichevoli con Slovacchia e Albania di giovedì 6 settembre a Dunajska Streda e martedì 11 settembre a Cagliari. L’elenco dei convocati: portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese); difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco ...