Under 19 | Italia-Estonia 3-0 | decidono Raspadori e Portanova

Trofeo Kopa 2018 : due italiani in lizza per il Pallone d’Oro Under 21 : Da quest’anno il Pallone d’Oro, il premio più ambito dai calciatori, si è arricchito di due nuove categorie: il Pallone d’Oro femminile e il Trofeo Kopa, attribuito al miglior giovane Under 21. Il 3 dicembre, nella cerimonia che incoronerà il miglior giocatore europeo, saranno consegnati anche i due nuovi premi. Per il Kopa voteranno i 33 vincitori del Pallone d’Oro ancora in vita: leggende come Suarez, Zidane, ...

Italia Under 21 - Di Biagio : “Belgio squadra giusta per capire chi siamo” : A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio riprende la marcia di avvicinamento al torneo continentale da Udine, una delle città in cui si svolgerà la Fase finale dell’Europeo. Un altro doppio impegno per gli Azzurrini dopo le due amichevoli disputate […] L'articolo Italia Under 21, Di Biagio: “Belgio squadra giusta per capire chi ...

ROMA PREMIO VIRGINIA REITER : IL 14 OTTOBRE AL TEATRO ARGENTINA SI PREMIA LA PIU' APPREZZATA ATTRICE TEATRALE ITALIANA Under 35 : ... è nata a Napoli il 28 giugno del 1995, a soli 15 anni diventa allieva, ATTRICE e pupilla del drammaturgo Mimmo Borrelli con il quale debutta in due spettacoli 'Memorie e versi dei Campi Flegrei' e '...

VITTORIO PARIGINI - CONVOCATO DALL'ITALIA Under 21/ Confermato il talento del Torino : VITTORIO PARIGINI, CONVOCATO DALL'ITALIA UNDER 21: l'attaccante del Torino esulta sui social per la chiamata del ct Luigi Di Biagio. “Si torna in Nazionale”, ha scritto su Instagram(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...

Under 21 - Italia - ecco la lista dei convocati di Di Biagio : c’è Zaniolo : A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in amichevole Belgio e Tunisia. PRIMA CHIAMATA PER Zaniolo Il primo impegno con i ‘Diavoletti Rossi’ è in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30 […] L'articolo Under 21, Italia, ecco la lista dei convocati di Di ...

Vittorio Parigini - convocato dall'Italia Under 21/ L'attaccante del Torino : “Si torna in Nazionale” : Vittorio Parigini, convocato dall'Italia Under 21: L'attaccante del Torino esulta sui social per la chiamata del ct Luigi Di Biagio. “Si torna in Nazionale”, ha scritto su Instagram(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Italia Under 21 : prima chiamata per Kean : TORINO - A otto mesi dall'inizio del Campionato Europeo che l' Italia ospiterà insieme a San Marino , la Nazionale Under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in ...

Under 35 e agricoltura - Italia al primo posto per "Millennials farmers" : 'L'agricoltura è una delle gambe su cui si reggono la nostra economia' ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota. 'La qualità della vita dei cittadini non può ...

L'Agenzia per l'Italia digitale cerca tirocinanti Under 35 : L'Agenzia per l'Italia digitale, agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio, che ha il compito contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ...

Ciclismo - mercato 2019 : i giovani Under23 italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione : nella prossima stagione di Ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più ...

Telecom Italia paga la bocciatura a "Underweight" : Giornata negativa per Telecom Italia , unico titolo del paniere principale del FTSE Mib a mostrare sensibili perdite. La big delle Telecomunicazioni paga la decisione di Barclays di abbassare la ...

Mondiali ciclismo 2018 : tra gli Under 23 uomini vince Hirschi - male l'Italia : Dopo il titolo europeo lo svizzero Marc Hirschi si aggiudica anche la prova in linea Under 23 dei Mondiali di Innsbruck. Decisiva l'azione in discesa dell'elvetico a 10 chilometri dall'arrivo. Argento ...