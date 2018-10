Una scrivania per tanti | ecco il lavoro al tempo dello smart working

Manovra - lista gialla e lista verde sulla scrivania di Giovanni Tria. Per il Tesoro Una grana da 20 miliardi (Iva esclusa) : La cifra definitiva del totale, quella in fondo a destra, dipenderà dallo spazio che sarà disposto a concedere il coinquilino di governo ma anche, se non soprattutto, dalla linea che traccerà il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per mettere la Manovra in linea con Bruxelles e per tenere a bada i mercati. Dipenderà - verbo al futuro - perché nel presente del lavoro che Lega e 5 Stelle stanno confezionando ...