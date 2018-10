Una muraglia alta quattro metri contro lo spaccio di eroina a Milano

Airbnb regala Una notte sulla Grande Muraglia. Ma non si può fare : Patrimonio Unesco, la Grande Muraglia è considerata una delle sette meraviglie del mondo. Si stende lungo 21mila chilometri dalla provincia nord-orientale del Liaoning alla provincia nord-occidentale ...

Airbnb dopo le proteste ritira il concorso "Una notte sulla Grande Muraglia" : ROMA - La pubblicità è l'anima del commercio, certo. Ma Airbnb stavolta ha esagerato offrendo, come premio di un quiz, una notte sulla Grande Muraglia. Uno spot non proprio azzeccato che non è andato ...