Un Nobel all’economia che prova a contrastare i cambiamenti climatici : L’economista di Yale William Nordhaus ha studiato per tutta la vita i costi dei cambiamenti climatici, invocando una tassa sulle emissioni di anidride carbonica per contrastare il riscaldamento globale. Leggi

Nadia - alla voce Premio Nobel : Nadia Murad – che venerdì 5 ottobre è stata insignita del Nobel per la Pace a 25 anni – è una donna molto coraggiosa. Anche se non parlasse, quel che ha vissuto le si leggerebbe negli occhi, che sono sempre tristi e troppo stanchi, gli occhi di chi ha visto qualcosa di molto brutto che non si può assolutamente dimenticare. Ma Nadia parla, parla, parla e racconta cose che non vorremmo ascoltare e che invece dobbiamo ascoltare con molta ...

Marcia della Pace - Lotti candida Riace al Nobel per la Pace 2019. Prc : "Cosa vanno a fare gli esponenti del Pd alla marcia della pace?" : Sono complici della politica dei governi israeliani contro i diritti dei palestinesi. Ma esattamente in cosa si sostanzia da un decennio l'impegno pacifista del Pd? E' una domanda che viene da porsi ...

Nobel per la pace 2018 alla yazida Nadia Murad. Quando nel 2016 raccontava : “Noi come merce di scambio - come bestie” : Il premio Nobel per la pace 2018 è stato assegnato a Nadia Murad, attivista yazida vittima dell’Isis, e Denis Mukwege, ginecologo congolese impegnati da anni contro gli stupri di guerra, “per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”. I due sono stati scelti all’interno di una lista di 216 persone e 115 organizzazioni. “Quello che mi è accaduto non l’ho subito da sola, ma insieme ...

