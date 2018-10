Un esposto del Codacons contro l' acqua Ferragni a 8 euro

'L'Adorazione del bambino' - capolavoro del Museo di Capodimonte - esposto a Milano fino al 31 ottobre : Un scena sacra che rappresenta la fine di un mondo ormai passato, simboleggiato dalla rovina di una colonna greca e l'avvento di un mondo nuovo, iniziato con la nascita del Bambino Gesù. Questa ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'esposto del Codacons mette a rischio Monte : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La casa del Grande Fratello Vip si popola di tre Concorrenti. I primi a fare il loro ingresso sono Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Giulia Salemi. Eleonora è quella esperta ma giovanile, del tutto a suo agio tra ventenni modaiole ed ex isolani. A ...

Test medicina - l’esposto alla procura : “La mattina dell’esame boom di ricerche su Google con il testo delle domande” : Almeno un migliaio di candidati ai Test d’ingresso alla facoltà di medicina ha barato: hanno cercando le risposte su Google. È quanto sostengono i legali dello Studio Leone-Fell di Palermo che hanno presentato un esposto alla procura per “tutelare il diritto allo studio“. “Riteniamo che sia a rischio la validità dell’intera procedura migliaia di studenti resteranno fuori dalla selezione per errori non loro”, ...

Profumo di San Gennaro esposto al Duomo - alcuni fedeli infastiditi : 'È un momento solenne - andate altrove' : NAPOLI - Incuriositi a guardare, un gruppo di persone si avvicina: è il Profumo di san Gennaro pubblicizzato in chiesa da due ragazze. 'E' l'essenza di San Gennaro - dicono - lo vendiamo tramite il ...

Francavilla Fontana - Br - .esposto-denuncia penale depositato alla Procura della Repubblica di Lecce e a quella di Brindisi controVerrascina - ... : Il tutto in nome della scienza ma solo a parole poiché in realtà costoro prescindono da dati e da basi scientifiche e statistiche. I signori di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri non hanno ...

Meghan Markle/ L’abito della duchessa esposto in una mostra : ha preso ispirazione da Jennifer Lopez? : Meghan Markle, il bellissimo abito da sposa della duchessa di Sussex verrà esposto in una mostra al palazzo: hanno preso ispirazione da Jennifer Lopez? I dettagli.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:48:00 GMT)

esposto choc sul ponte Morandi "Manomesso il video del crollo" : Esposto choc alla procura di Teramo: "Il video relativo alla videocamera presente sul ponte Morandi di Genova è stato manomesso. C'è stato un depistaggio nelle indagini" Segui su affaritaliani.it

Ryanair - esposto del Codacons sui trolley a pagamento - : L'associazione dei consumatori si è espressa contro le nuove politiche della compagnia, che da novembre modificherà il regolamento su quali bagagli sarà possibile portare a bordo gratuitamente

Fitch conferma il rating per Italia - ma con "outlook" negativo : "Debito più esposto a shock con i costosi impegni del governo" : Nel report si sottolinea l'aumento di rischio anche a causa delle "notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione" di governo anche se "l'avversione di parti del governo nei confronti dell'Ue e dell'euro" vine considerato un rischio basso

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Dazn - problemi con lo streaming delle partite : Perform investe - consumatori preparano esposto : Dopo il secondo turno di campionato di Serie A (che terminerà, tecnicamente, stasera con il posticipo del lunedì Roma-Atalanta), la sensazione diffusa è che la visione delle partite via Dazn sia leggermente migliorata (anche se le segnalazioni di disagi restano tantissime). Sul Corriere della Sera di oggi si legge che il miglioramento "non avrebbe a che fare con l’intervento di Tim di cui si era parlato la scorsa settimana" in quanto ...

"L'esposto della Lega? Una fake news. E vi spiego perché" : Perché innanzitutto è falso che sono stati utilizzati per finanziare la festa dello sport , 8.500 euro coperti attingendo ad un capitolo di spesa di contributi per attività sportive, poi perché tutte ...

Migranti - esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28 : Un esposto con la firma di personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, della società civile, del mondo giuridico e della politica, come il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato consegnato stamattina negli uffici della Procura partenopea per chiedere ai magistrati di fare luce sulla ...

