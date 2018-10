Un Allenatore al Giorno | Delio Rossi | ha conseguito una Coppa Italia e 3 promozioni in

Un Allenatore al Giorno : Sandro Pochesci - arriva in B con la Ternana : Sandro Pochesci dopo una carriera di giocatore passata quasi interamente nei campionati dilettantistici, inizia la sua carriera di Allenatore in Prima Categoria con La Borghesiana, vincendo il campionato. Si trasferisce quindi per quattro anni a Torbellamonaca, dove al secondo anno porta la squadra dalla Promozione in Eccellenza, vincendo il suo secondo campionato. Passa quindi per tre anni al Guidonia in serie D, dove raggiunge i ...

Un Allenatore al Giorno : Antonio Cabrini - campione del Mondo nel 1982 : Antonio Cabrini è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982. Ritenuto uno dei primi terzini moderni, nonché uno dei maggiori interpreti del ruolo a livello mondiale, legò il proprio nome principalmente alla Juventus, squadra nella quale militò per tredici stagioni a cavallo degli anni 1970 e 1980, e di cui fu capitano dal 1988 al 1989. Insieme al portiere ...

Un Allenatore al Giorno : Tommaso Maestrelli - indimenticabile mister della Lazio e della Reggina : Tommaso Maestrelli è stato un Allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Figlio di un impiegato delle Ferrovie dello Stato, segue il padre in diverse città italiane, fino a stabilirsi, nel 1935, a Bari. Padre di due gemelli, Maurizio e Massimo, ribattezzati simpaticamente dai tifosi della Lazio i “due ragazzini terribili”. Fu il tecnico della Lazio che vinse lo scudetto nella ...

Un Allenatore al Giorno : Ottavio Bianchi - mister del Napoli di Maradona : Ottavio Bianchi sedette sulle panchine di Siena, Mantova, Triestina e Atalanta, con cui vinse il campionato di Serie C1 1981-1982. Nel corso del campionato 1983-1984 approda in Serie A all’Avellino, quindi allena il Como e, nel 1985 giunge al Napoli, dove vince il primo scudetto della storia partenopea nel campionato 1986-1987, conquistando nella stessa stagione anche la Coppa Italia, e successivamente nel 1989 la Coppa UEFA. Nel ...

Un Allenatore al giorno : Julio Velazquez - tecnico spagnolo dell’Udinese : Julio Velazquez debutta nel calcio professionistico a 29 anni, quando viene ingaggiato dal Polideportivo Ejido in Segunda División B. Dopo essere stato esonerato a stagione in corso (gli andalusi termineranno al 14º posto) Velázquez viene assunto dal Villarreal per allenare la terza squadra del Sottomarino Giallo, militante nella terza divisione spagnola. Il 24 dicembre 2011 prende il posto di José Francisco Molina, nel frattempo approdato ...

Un Allenatore al Giorno : Antonello Cuccureddu - esperienza positiva al Crotone : Antonello Cuccureddu, alla fine della carriera agonistica, intraprende la professione di Allenatore. Tra gli anni 1980[19] e 1990 è alla guida delle giovanili della Juventus, vincendo nella stagione 1993-1994 il Campionato Primavera e il Torneo di Viareggio — due successi che mancavano alla formazione Primavera bianconera, rispettivamente, da oltre venti e trent’anni —,[20] e nell’annata seguente la prima Coppa Italia Primavera ...

Un Allenatore al Giorno : Francesco Guidolin - vincitore della Coppa Italia con il Vicenza : Francesco Guidolin è un Allenatore di calcio ed ex calciatore Italiano, di ruolo centrocampista. Con 555 panchine è al settimo posto nella classifica di presenze degli allenatori in Serie A. In panchina ha vinto la Coppa Italia 1996-1997 alla guida del Vicenza, ha ottenuto tre promozioni in Serie A con Vicenza (1994-1995), Palermo (2003-2004) e Parma (2008-2009), e una in Serie B con il Ravenna (1992-1993). SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Un Allenatore al Giorno : Omar Sivori - eccentrico Ct dell’Argentina : Omar Sivori fu un calciatore di gran livello: la sua carriera si alternò tra Juventus e Napoli. Per circa un decennio, subito dopo il ritito dal calcio giocato, Sívori si cimentò nel ruolo di Allenatore nella natìa Argentina. Debuttò in panchina nel 1969 assumendo la guida del Rosario Central, club che guidò per un biennio. Nel 1972 prese poi le redini dell’Estudiantes (LP), squadra che allenò brevemente fino al suo incarico da CT ...

Un Allenatore al Giorno : Walter Mazzarri - dal miracolo Reggina al flop dell’Inter : Walter Mazzarri è nato a San Vincenzo, il 1º ottobre 1961, è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Torino. Conta oltre 400 presenze in panchina nelle prime due divisioni del campionato italiano (403 in Serie A) e due finali di Coppa Italia (con una vittoria e una sconfitta, ai rigori). Esperienze ottime a Reggina, Sampdoria, Napoli, flop all’Inter. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Un Allenatore al giorno – Frank Rijkaard - esperienza importante in Spagna : Frank Rijkaard, all’anagrafe Franklin Edmundo Rijkaard è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista o difensore. Inizia il 13 gennaio 1998 come vice di Guus Hiddink, nel 1998 fu nominato commissario tecnico proprio dei oranje. Poi altre esperienze sulle panchine di Barcellona, Galatasaray ed Arabia Saudita. Insieme con Ruud Gullit e Marco van Basten fece parte del trio olandese del Milan tra la fine ...

Un Allenatore al Giorno – Silvio Piola - breve esperienza da Ct e Cagliari : Silvio Piola è nato a Robbio il 29 settembre 1913 ed è morto a Gattinara, il 4 ottobre 1996, è stato un calciatore e Allenatore di calcio italiano, di ruolo attaccante. Annoverato tra i più grandi centravanti della storia del calcio, detiene diversi primati nei massimi campionati nazionali: pur avendo perso alcuni anni a causa della Seconda guerra mondiale, ne è il massimo marcatore con 290 reti (274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale ...

Un Allenatore al giorno – Massimo Carrera - juventino doc e Allenatore : Massimo Carrera è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico dello Spartak Mosca. È salito alla ribalta da calciatore con la maglia del Bari, con cui ha vinto una Coppa Mitropa (1990). In seguito ha vissuto i suoi anni più gloriosi alla Juventus, con cui ha conquistato in Italia un campionato di Serie A (1994-95), una Coppa Italia (1994-95) e una Supercoppa italiana (1995), e in campo internazionale una ...

Un Allenatore al Giorno : Fabio Caserta - reggino Allenatore della Juve Stabia : Fabio Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre 1978, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juve Stabia. La sua carriera lo vede dapprima protagonista nei campi dell’isola maggiore, in tante stagioni all’Igea Virtus, in Serie C2. Poi per la stagione 2004-2005 approda in Serie B al Catania. Con la squadra ottiene la promozione in massima serie nel 2005-2006. ...