Umberto I Roma | percorsi ' su misura' per salute mentale donne

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Roma : incendio al Policlinico Umberto I - evacuati 2 piani per il fumo : incendio nella notte presso il Policlinico Umberto I d Roma, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo a causa della presenza di fumo. Spento l’incendio e messo in sicurezza il vano interessato, i piani primo e secondo sono stati resi inagibili per consentire gli interventi ...

Tumori neuroendocrini quintuplicati - Umberto I Roma vara 'task force' : Roma, 14 set. (AdnKronos Salute) - Possono colpire organi molto diversi tra loro come intestino, pancreas, polmoni e tiroide. Sono i Tumori neuroendocrini, neoplasie ormonali a bassa incidenza, comunemente conosciute come rare. "Sono patologie sì 'rare' ma 'non troppo': sappiamo che le diagnosi di t