Ufficio parlamentare di bilancio boccia il Def - M5s | ' Atto di guerra'

L'Ufficio parlamentare bilancio boccia il Def |M5s : "Atto di guerra" - Salvini : "Si va avanti" : L'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Ora il ministro dell'Economia può recepire o meno le richieste di modifica. I vicepremier non arretrano nonostante la prudenza di Savona

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida le previsioni del governo : “Troppo ottimistico sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

Manovra - Ufficio parlamentare di bilancio non valida il Def : “Non rispetta le regole” : L'Ufficio parlamentare di bilancio avverte che il Def con queste cifre si avvia verso una ulteriore bocciatura da parte dell'Ue: "Nel caso lo sforzo di bilancio per il 2019 venisse confermato nel Documento programmatico di bilancio (DPB) e se tale sforzo fosse giudicato dalla Commissione Ue chiaramente al di sotto di quanto raccomandato dal Consiglio a luglio, essa potrebbe considerare come 'particolarmente grave' il mancato rispetto delle ...

