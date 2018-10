Ue | Comitato Regioni approva risoluzioni su energia | microplastiche e sport 2

Ue : Comitato Regioni approva risoluzioni su energia - microplastiche e sport : Mialno, 10 ott. (AdnKronos) - La sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni ha approvato pareri e risoluzioni su consumi energetici, contenimento delle microplastiche, valorizzazione dello sport, potenziamento digitale e della banda larga e tutela dei fondi di finanziamento destinati alle

Comitato europeo delle regioni - Juncker arriva sul podio a passo di danza : “Un complimento a Theresa May” : Dopo Theresa May anche il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker è arrivato sul podio del Comitato europeo delle regioni accennando alcuni passi di danza, sulle note del pianoforte. E infatti, parlando con i cronisti dell’Ansa, il presidente della Commissione Ue li ha definiti “un complimento” alla premier britannica. Alcuni giorni fa Theresa May aveva fatto altrettanto, arrivando al congresso dei Tories sulla ...

Lombardia : Fermi vola a Bruxelles per il Comitato europeo Regioni : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi parteciperà domani martedì 9 e mercoledì 10 ottobre alla 131esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni che avrà luogo a Bruxelles presso l’edificio Charlemagne, sede della Commissione

Lombardia : Fermi vola a Bruxelles per il Comitato europeo Regioni (2) : (AdnKronos) - La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’Unione europea e integra le politiche dell’Unione in ambiti specifici come istruzione, occupazione, energia, ambiente, mercato unico, ricerca e innovazione. L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tr