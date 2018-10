Ucraina | Shevchenko | «Il mio modello? Mi ispiro ad Ancelotti»

Ucraina - Shevchenko : 'Modello da allenatore? Ancelotti mi ha dato tantissimo - ma...' : Il ct dell' Ucraina Andriy Shevchenko parla a Rai Sport prima della sfida con l'Italia: 'Non abbiamo scelta di giocatori di altre squadre, per cui è difficile, ora valutiamo i calciatori durante gli allenamenti anche perché tanti hanno giocato in ...

Italia-Ucraina - Shevchenko : 'Gli azzurri hanno talento - serve un po' di tempo' : Un'amichevole dal sapore speciale per Andriy Shevchenko, che ritorna in Italia da allenatore della sua Ucraina. A Genova sfiderà gli azzurri di Roberto Mancini, sfida presentata così in conferenza ...

Italia-Ucraina - Shevchenko durante la visita al ponte Morandi : “Tragedia che ci ha colpito molto” : “Siamo qui per portare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al popolo italiano e alla città di Genova per questo terribile incidente, qualcosa che ci ha colpito molto“, le parole del ct dell’Ucraina Andrij Shevchenko ai microfoni di Sky Sport 24 durante la visita al ponte Morandi. Alla vigilia dell’amichevole con l’Italia di Roberto Mancini in programma domani sera al Ferraris, l’ex centravanti ...