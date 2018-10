Ubisoft svela i primi dettagli sui miglioramenti tecnici di Assassin' s Creed 3 Remastered

eurogamer

: Ubisoft svela le dimensioni ufficiali di Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Ninten...… - VG247it : Ubisoft svela le dimensioni ufficiali di Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Ninten...… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Come probabilmente saprete, poco tempo faha annunciato la versione rimasterizzata di's3 e, ora, ha rivelato iufficiali per il gioco. Stando a quanto riportato da DSOGaming, questa versione rimasterizzata viene fornita con un nuovo sistema di rendering per illuminazione, nuovi modelli per i personaggi, nuove texture ad alta risoluzione e una folla più densa.Ma non solo,ha confermato il supporto alla risoluzione 4K e HDR per PS4 Pro, Xbox One X e PC, mentre le versioni PS4 e Xbox One standard arriveranno fino a 1080p.Read more…