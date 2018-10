Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes | Bruno Mars

5G - la gara record regala allo Stato 6 - 5 miliardi. Ecco Tutti i vincitori : 5G (Getty Images) Dopo 14 giorni e 171 turni di rilancio arriva al traguardo l’asta per le frequenze 5G. Nelle casse dello Stato, entro il 2022, arriveranno 6 miliardi e 550,42 milioni di euro. Una cifra su cui neppure i migliori analisti avrebbero scommesso. Le previsioni iniziali più rosee erano di 4 miliardi, 2,5 miliardi di euro la media. Invece, dopo una competizione agguerrita, la gara voluta dall’ex ministro dello Sviluppo ...

CEVA/ Tutti i vincitori del Premio letterario internazionale di poesia : SERGIO RIZZO - Nella splendida cornice del teatro Marenco di CEVA, sono stati consegnati i premi ai vincitori del Premio letterario internazionale di poesia, narrativa, saggistica e fotografia "...

Emmy Awards 2018 - Tutti i vincitori : Sono Il trono di spade, The Marvelous Mrs. Maisel e The Assasination of Gianni Versace a trionfare all'edizione numero 70 degli Emmy Awards 2018, i premi più importanti della tv. americana. È Netflix ad aggiudicarsi il maggior numero di statuette tra i network (7): di seguito, tutti i premi (qui le nomination).

Tutti i vincitori degli Emmy 2018 : "Game of Thrones" ha vinto come migliore serie drammatica, "La fantastica signora Maisel" ha sbancato con cinque premi The post Tutti i vincitori degli Emmy 2018 appeared first on Il Post.

Visioni dal Mondo - Tutti i vincitori : Lorenza Indovina , madrina di questa edizione del Festival ha condotto la cerimonia di chiusura e di premiazione del concorso rivolto ai cineasti italiani "Storie dal Mondo Contemporaneo".

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

Vela : Rolex Swan cup - Tutti i vincitori : Campione del mondo della ClubSwan 50 è OneGroup, mentre il titolo iridato della Swan 45 Class va a Porron IX. Lo Swan 42 Mela vince l'Europeo di classe. La Rolex Swan è una regata biennale ...

IgNobel 2018 : Tutti i vincitori del premio che fa prima ridere e poi riflettere : L'IgNobel per l'Economia è andato a un gruppo di Canada, USA, Cina e Singapore per aver dimostrato che, in effetti, accanirsi con una bambola voodoo virtuale aiuta a sfogare le frustrazioni contro il ...

Venezia 2018 - Tutti i vincitori : il Leone d'Oro va a ROMA di Alfonso Cuaron : Si è chiusa la 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha visto il trionfo del regista Alfonso Cuaron con ROMA, premiato il con il Leone d'Oro. Di seguito, tutti i premi:

Tutti i vincitori della 75esima mostra d'arte cinematografica di Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 08 settembre 2018 La sera delle premiazioni della 75a mostra del Cinema di Venezia, il Red Carpet con le giurie di tutte le sezioni e i possibili vincitori. La giuria...

Venezia 75 - il Leone d’oro (a Roma di Cuaron) e Tutti gli altri vincitori : Venezia 75 premia il cinema d’autore di Alfonso Cuaron, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suo Roma è un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo ...