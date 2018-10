Turchia | Nyt | “Giornalista saudita fatto a pezzi con una sega dentro al consolato” E

ilfattoquotidiano

: RT @fcolarieti: Turchia, giornalista scomparso. NYT: 'Fatto a pezzi con una sega' ?@SkyTG24? - EnricoRocco : RT @fcolarieti: Turchia, giornalista scomparso. NYT: 'Fatto a pezzi con una sega' ?@SkyTG24? - fcolarieti : Turchia, giornalista scomparso. NYT: 'Fatto a pezzi con una sega' ?@SkyTG24? - RadioLondra_ : Turchia, giornalista scomparso. NYT: 'Fatto a pezzi con una sega' -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)con unaal consolatodi Istanbul, “come nel film Pulp Fiction“, e trasportato fuori all’interno di un minivan nero, un Mercedes-Benz Vito. Una fonte investigativa turca citata dal New York Times, apre un nuovo e più cruento scenario sulla scomparsa del giornalista di origine, Jamal Khashoggi, sparito dopo essere entrato nell’ufficio diplomatico del suo Paese per sbrigare le pratiche per il matrimonio. A ucciderlo sarebbe stata una squadra di 15 agenti sauditi arrivata, come filtrava martedì da alcune indiscrezioni, direttamente da Riyad. L’omicidio sarebbe stato “premeditato”, come anticipato dalle rivelazioni del Washington Post che, il 7 ottobre, citava fonti investigative, e commissionato direttamente dagli ambienti vicini alla monarchia degli al-Saud. Ad avvalorare quest’ultima teoria, ci ...