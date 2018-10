Tumori | carcinoma dell’ovaio recidivante | niraparib disponibile in italia

meteoweb.eu

: RT @malatinvisibili: CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) – FINANZIAMENTO EUROPEO DI 300MILA... - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) – FINANZIAMENTO EUROPEO DI 300MILA... - malatinvisibili : CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) – FINANZIAMENTO EUROPEO DI 300MILA... - Rocco_Rosano : RT @Castelsaraceno: Cancro, carcinoma, neoplasia, neoplasma. Sono alcuni dei sinonimi con cui chiamiamo i tumori. Grazie alla prevenzione,… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) TESARO Bio Italy S.r.l., azienda biofarmaceutica focalizzata in oncologia, annuncia cheè rimborsato e saràinda giovedì 11 ottobre come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte conepiteliale sieroso, di alto grado, platino-sensibile,delle tube di Falloppio, oprimario del peritoneo con risposta completa (CR) o parziale (PR) alla chemioterapia al platino.è l’unico trattamento di mantenimento rimborsato insia per le pazienti con mutazione del gene BRCA che per quelle prive di questa mutazione1. Le pazienti non portatrici della mutazione BRCA costituiscono la maggioranza dei casi e sono la popolazione che presenta il maggior bisogno terapeutico insoddisfatto in quanto sono caratterizzate dalla peggior prognosi e, fino ad ora, sono state prive di opzioni ...