Tu Si Que Vales | la voce su Alessandra Amoroso | una pazzesca sorpresa a Maria De Filippi

Anticipazioni Tu si Que Vales : arriva Alessandra Amoroso : Alessandra Amoroso ospite a Tu si que vales Pochi giorni fa è uscito il nuovo album di Alessandra Amoroso il cui titolo è “10 Io”. Ed è stato subito un successo per la cantante salentina in quanto in pochi giorni il suo nuovo cd ha già venduto ben 30.000 copie, conquistando il disco d’oro. Questo album per la ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi rappresenta la celebrazione dei suoi 10 anni di carriera, costellata da ...

Se anche Shakira guarda «Tu Sì Que Vales» : Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018Shakira: El Dorado World Tour 2018«Geniale». È questo il commento di Shakira davanti all’esibizione di ...

Maria De Filippi e Tu Si Que Vales nei guai : chiesti soldi a Ninfa? : Ninfa e Frank contro Tu Si Que Vales e Maria De Filippi: “Hanno chiesto soldi” Sabato 6 ottobre a Tu Si Que Vales i concorrenti Ninfa e Frank hanno litigato con il pubblico in studio e i giudici. Maria De Filippi è andata su tutte le furie dopo che la cantante ha attaccato il pubblico a suon di gestacci ineducati e mandandolo a quel paese. Come se non bastasse, Ninfa ha usato parole pesantissime e ha fatto anche delle minacce. ...

Che imbarazzo. Belen - incidente hot a ‘Tu si Que vales’ : cala il gelo in studio : Belen Rodriguez incidente sexy a Tu si Que Vales. La showgirl argentina si è resa protagonista di un siparietto diventato presto virale sui social network durante l’ultima puntata andata in onda del programma televisivo Mediaset. Belen Rodriguez si diverte in tv in quello che è sicuramente un periodo poco felice dal punto di vista personale. La rottura con Andrea Iannone sta lasciando strascichi importanti. E durante un finto esame della ...

Belen Rodriguez “incidente” a Tu Si Que Vales - scappa la tetta! (VIDEO) : A Tu si que Vales Belen “esce di seno”. Le urla dei giurati: “La tetta, la tetta”. E lei ride all’incidente hot Come sempre lo show di Canale 5 ha entusiasmato il pubblico e i telespettatori a casa, riservando pure alcune sorprese. Questa volta al centro dell’attenzione c’è lei, Belen Rodriguez, che ha inavvertitamente mostrato il seno durante un piccolo esercizio ginnico. Tra i concorrenti del talent ...

Tu si Que Vales - tutto nudo in tv. Scotti : "Zerbi si è eccitato notevolmente" : L'esibizione di Mister Uekusa ha fatto divertire il pubblico e i giudici. Il numero del giapponese concorrente di Tu si que vales è di quelle che restano nella memoria dei telespettatori e spesso fanno il giro dei social. Mister Uekusa, completamente nudo, si era messo una tazza e una piccola tovaglietta a coprirsi le parti intime: utilizzando i più disparati oggetti, poi, ha tentato di togliersi la tovaglia senza scoprire le grazie. E ci è ...

