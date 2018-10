Tu sei un deficiente ​Ed è lite Sgarbi-Giordano

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Botta e risposta durissimo a CartaBianca tra Vittorioe Mario. Durante l'ultima puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer si parla dell'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il primo cittadino del piccolo centro calabrese è finito ai domiciliari per favoreeggiamento all'immigrazione clandestina. Dopo qualche scambio di battute,attacca il giornalista: "Sei un". Una frase durissima che scatena subito la bagarre in studio.Immediato l'intervento della Belinguer che minaccia di mandare via il critico d'arte. Poi a fatica in studio torna la calma. Di fatto la Berlinguer deve fare i conti sempre con un po' di tensione in studio nel corso delle puntate del suo talk. Infatti nelle scorse settimane la conduttrice ha avuto qualche battibecco con lo scrittore (ospite fisso del programma) Mauro Corona che l'ha attaccata durante qualche collegamento. ...