Tria parla di spread e il leghista Borghi gli spegne il microfono - Video

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : 'Stime sul Pil troppo ottimistiche'. Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : Alla riunione partecipano i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Def - la portavoce di Salvini allontana Tria dai giornalisti. Stampa parlamentare : “Niente domande - fatto grave” : Niente domande dei cronisti durante la conferenza Stampa tenuta ieri sera da Conte, Tria, Salvini e Di Maio, per presentare il Documento di economia e finanza. Al termine il premier e i due vice sono usciti dalla sala, lasciando al tavolo solo Tria. Il ministro è stato letteralmente preso d’assalto dalle domande dei cronisti, che chiedevano numeri e dettagli non forniti durante la conferenza, tra cui quelli sul Pil. Ma dopo alcune (timide) ...

Tre strategie diverse per la manovra. E anche Tria parla di "scommessa" : Il ministro dell'Economia punta sugli investimenti, mentre Di Maio vuole le misure a sostegno dei redditi bassi. Savona crede che facendo un mix di provvedimenti si riuscirà a realizzare un nuovo miracolo economico

"Ecco perché resto ministro" - parla Tria : "Non ho mai minacciato" le dimissioni. Lo assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista al Sole 24 Ore. Il responsabile del Tesoro chiarisce di rendersi "perfettamente conto delle preoccupazioni europee, e del fatto che i livelli di deficit ...

Fico : Tria ministro stabile - parla in Europa per conto del Governo : Roma, 28 set., askanews, - Giovanni Tria 'è il ministro dell'economia italiana ed è il ministro che parlerà in Europa per conto del Governo sui temi economici. Quindi è assolutamente un ministro stabile, è al suo posto e mi sembra normale che ci siano ...

Tria : «Ho giurato per la nazione» Video Ecco perché il ministro ha parlato così : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Non parlate con quei giornalisti! Il caso ausTriaco e un appello europeo : Milano. Ci sono dei media con cui va bene parlare e altri con cui bisogna avere rapporti “limitati, ridotti al minimo”, in quanto sono “pieni di pregiudizi”, hanno un approccio “negativo” e “ignorano fatti e spiegazioni”. Queste raccomandazioni fanno parte di una lettera di quattro pagine che è stat

Manovra - Tria : Rispetteremo risoluzioni Parlamento su Iva e accise : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : «Accordo con la Lega - pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari» E su Tria : «Pretendo trovi le risorse» : Secondo il vicepremier 5stelle consentirà di risparmiare 100 milioni l’anno. La presentazione è prevista per la prossima settimana

La manovra di Tria e i nuovi modelli della Ferrari. Di cosa parlare a cena : Per non essere sempre noiosi si parli della avvincente vicenda olimpica. Perché vincerle, in qualunque disciplina, è uno scherzo rispetto a sapere come e perché in Italia si tenta di organizzarle. Il "no" romano in stile Raggi, prima facendo la vaga e poi strillando contro l'olimpiade del mattone, d

Vi spiego perché Tria ha già vinto sulla manovra. Parla Leonardo Becchetti : Questione di linee. E di numeri i quali, come sempre, rappresentano la sostanza del discorso. Questa mattina , e non è la prima volta, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tracciato il solco dentro il quale dovrà muoversi il governo da qui al 20 ottobre, giorno della presentazione della manovra , qui l'articolo con tutti i dettagli, . Niente ...

F1 - come sta Niki Lauda? Il fratello dell’ex pilota parla delle condizioni di salute dell’ausTriaco : Le condizioni di salute di Niki Lauda migliorano, a svelarlo il fratello del tre volte campione del mondo di Formula Uno Niki Lauda ha subito agli inizi di agosto un invasivo intervento al polmone, ma ora pare incominciare a stare meglio. Dopo l’operazione, si temeva per la vita del 69enne austriaco, che però ora sembra definitivamente fuori pericolo. A dare la lieta notizia proprio il fratello del tre volte campione del mondo di ...