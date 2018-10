Tria nel mirino dei grillini Si scalda l' economista d' area

Giovanni Tria : 'Nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva' : Per il 2020 e il 2021 ci sarà la riduzione degli aumenti dell'Iva rispettivamente per 5,5 miliardi e 4,4 miliardi di euro. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria illustrando la Nota di aggiornamento al DEF in cui conferma che per il 2020 e il 2021 gli obiettivi di deficit/Pil sono del 2,1% e dell'1,8 per cento. Ricevi aggiornamenti su ...

Manovra - Tria : “Le tasse scenderanno già nel 2019 - entro il 2021 il debito diminuirà al 126 - 7%” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che la Manovra porterà crescita e l'abbassamento del debito pubblico al 126,7% entro il 2021. Tria garantisce che le tasse scenderanno già nel 2019 con "la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019", che verrà confermato con 5,5 e 4 miliardi anche nel 2020 e 2021.Continua a leggere

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...

Def : Tria - anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5 - 5 e 4 - 4 miliardi : Occorre spostare l'obiettivo da numeratore a denominatore', cioè sulla crescita, perché 'la politica di stimoli graduali non è stata sufficiente a rilanciare l'economia e ridurre il debito. Per ...

Def : Tria - anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5 - 5 e 4 - 4 miliardi : Occorre spostare l'obiettivo da numeratore a denominatore', cioè sulla crescita, perché 'la politica di stimoli graduali non è stata sufficiente a rilanciare l'economia e ridurre il debito. Per ...

Legge di bilancio - Tria in audizione : calo debito/Pil nel 2021 a livelli mai raggiunti : Cominciano oggi le audizioni in Parlamento davanti alle commissioni bilancio di camera e Senato riunite, pronte ad ascoltare oggi il ministro Giovanni Tria sulla Legge di bilancio 2019 e la nota di aggiornamento al Def. Ridurre sensibilmente, entro i primi due anni di legislatura, il divario di crescita con l’Eurozona e conseguire una prima diminuzione significativa del rapporto debito pil nell’arco del prossimo triennio”. Sono ...

Giovanni Tria in audizione sul Def : "Ha ragione Fico - abbassare i toni nel dialogo con l'Unione Europea" : "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni". L'Italia si trova in ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel Triathlon! Di Veroli in finale nella spada! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel Triathlon! Di Veroli ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...

Olimpiadi giovanili - Crociani bronzo nel Triathlon : La seconda giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 si apre con la medaglia di bronzo conquistata da Alessio Crociani nel Triathlon. Dopo aver dominato nel nuoto e chiuso ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel Triathlon! Di Veroli nella scherma in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel Triathlon! Di Veroli nella spada e Toniolo nel judo in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel Triathlon! Toniolo in semifinale nel judo - avanza Di Veroli nella scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : nel time Trial Italia nelle retrovie con i due senza : Inizia così così l’esperienza dell’Italia del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi i due due equipaggi nostrani, il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), hanno affrontato il time trial per definire le batterie di domani. Nel due senza maschile Nicolas Castelnovo ed Alberto ...