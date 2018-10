Tria | ' La manovra è da 36 | 7 miliardi' Flat Tax | Salvini corregge il ministro | ' Non 600

Bocciatura Def - Tria difende le previsioni : Manovra da 36 - 7 mld : Dopo la Bocciatura delle previsioni macroeconomiche contenute nel Def da parte dell’ufficio parlamentare di bilancio, Tria è tornato oggi alla Camera a difendere le stime del Governo e ad annunciare i primi dettagli della Manovra 2019, confermando a spada tratta i numeri della legge di bilancio, le misure, incurante dei moniti dell’Upb, del Fondo monetario internazionale, di Bankitalia. Per Tria, l’attuale volatilità dei mercati non deve ...

Manovra - sulla pace fiscale ipotesi di un tetto a 200 mila euro. Spread a 300 punti. Tria : “Ci preoccupa - ma le reazioni sono eccessive” : Una dichiarazione integrativa, una sorta di “ravvedimento operoso” con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. È questa, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l’ultima ipotesi di lavoro sulla pace fiscale, che il g...

Manovra - Tria : governo farà di tutto per recuperare fiducia mercati : Il governo 'farà di tutto per recuperare la fiducia dei mercati', assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il tasso del Btp decennale è salito ieri al 3,72%, il nuovo massimo da febbraio 2014. Lo spread con il Bund tedesco oggi staziona poco sotto i 300 punti base dopo la fiammata ...

Manovra - Tria : nel 2019 vale 37 miliardi - di cui 22 miliardi in deficit - 6 - 9 mld tagli e 8 - 1 mld aumenti entrate : Quanto vale nel suo complesso la Manovra targata M5S-Lega? A presentarla oggi è il ministro dell'economia Giovanni Tria, tornato a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF, nota di aggiornamento al Def, da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. ...

Def - Tria : manovra da 37 miliardi. Giudizio Ufficio di Bilancio su stime obsolete : «La salita dei rendimenti dei titoli di Stato desta certamente preoccupazione» ha sottolineato il ministro dell’Economia, intervenuto per la seconda volta davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, dopo la bocciatura dell’Ufficio parlamentare di Bilancio delle previsioni di crescita delineate nella Nadef. La Legge di Bilancio ammonta a 37 miliardi secondo i dati forniti dal ministro dell’Economia. ...

