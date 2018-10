: Il ministro Tria non ha citato nessuna soglia specifica di spread a seguito del quale il governo 'interverrebbe'. L… - borghi_claudio : Il ministro Tria non ha citato nessuna soglia specifica di spread a seguito del quale il governo 'interverrebbe'. L… - ilfoglio_it : [VIDEO] Ministro, #Tria zitto! Un tempo considerato un argine al populismo di governo, è sempre più ostaggio dei su… - Agenzia_Ansa : #Manovra, audizione di Tria dopo la bocciatura #Upb: 'Il governo conferma le previsioni del #Def' -

Le coperture della manovra 2019 ammontano a 15 mld di euro,di cui 6,9 di tagli e 8,1 di aumenti di entrate.Così il ministro dell'Economia."Ilritiene opportunore lecontenute nella NaDef", ha detto. Le misure della manovra prevedono interventi per 36,7 mld nel 2019,con coperture per 22 mld da maggior deficit e per 15 mld di tagli e maggiori entrate. Lo spread preoccupa,ma"non dobbiamo lasciare che la volatilità a breve termine dei mercati offuschi la capacità di formulare valutazioni e".(Di mercoledì 10 ottobre 2018)