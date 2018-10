Tria | Governo conferma le previsioni del DEF

Def - Tria : Governo ritiene opportuno confermare sue previsioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il governo non cede sulla manovra. Tria : "Confermiamo le misure previste" : Nessun passo indietro. È questo il messaggio che il governo vuole far passare dopo lo stop dell'Ufficio parlamentare di bilancio alla nota di aggiornamento del Def. Non ha nessuna intenzione di invertire la rotta Luigi Di Maio, e lo dice chiaramente a Radio Anch'io, su Radio 1: "Il mio obiettivo è rendere felici i miei concittadini, e questo vale al di là dei numeri. Se vogliamo iniziare anche noi a fossilizzarci sui numeri ...

Def - Tria ora non arretra : "Governo conferma stime" : Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria non fa passi indietro. Dopo i rilievi dell'Ufficio per il Bilancio sulla Nadef di fatto conferma la linea del governo. Il titolare di via XX Settembre di fatto tira dritto: " Il governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def". Alle critiche da parte dell'Upb che ha parlato di "stime troppo ottimistiche", Tria risponde così: "Non possiamo, né dobbiamo basare il ...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Def - vertice a Palazzo Chigi. Tria : 'se lo spread arriverà a 500 punti il governo farà come Draghi' : Al vertice dovrebbero partecipare i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini ...

DEF - Tria : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Manovra - Tria : spread a 500? 'Governo farà quello che deve fare' : Il ministro ha ricordato che 'Siamo impegnati a far convergere lo spread verso i fondamentali dell'economia creando fiducia. E' chiaro che se uno dice e se c'è 500? Un governo fa quello che deve fare ...

L’Fmi : “Italia a rischio - il governo stia dentro le regole Ue”. Tria : “Serve un confronto costruttivo e abbassare i toni con Ue” : «Ora serve un confronto costruttivo. Vorrei dichiarare il mio accordo con quanto detto dal presidente della Camera, circa la necessità di abbassare i toni» con l’Europa. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria arriva in commissione Bilancio per l’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def, il documento che prevede un deficit al 2,4% e stime di cr...

Manovra - Tria : governo agirà se spread dovesse superare 400 punti : Il governo farà quel che è necessario in caso di crisi finanziaria ma non ce lo aspettiamo', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante un'audizione alla Camera sulla Manovra.

Def : Tria - tra gli obiettivi governo forte riduzione del debito : Nello scenario attuale europeo, il ministro ha spiegato che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci ...

L’esilarante imitazione di Crozza nei panni del ministro Tria : “Sono ostaggio del governo - aiutatemi”. E viene portato via : Esilarante imitazione di Maurizio Crozza nei panni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nella trasmissione Fratelli di Crozza, in onda sul Nove. La scena è quella della conferenza stampa dopo il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vice Salvini e Di Maio. L'articolo L’esilarante imitazione di Crozza nei panni del ministro Tria: “Sono ostaggio del governo, aiutatemi”. E viene ...

Crozza/Tria ostaggio della conferenza stampa del governo del cambiamento : Debutta a Fratelli di Crozza,in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, ostaggio del governo del cambiamento durante la surreale conferenza stampa dopo ...

Manovra - lettera di Tria all'Ue : 'Auspico dialogo aperto. Il governo è compatto' : La Manovra garantirà la "stabilità complessiva del sistema" . Ad assicurarlo, in una lettera alla commissione Ue, il ministro dell'Economia Giovanni Tria che invita l'Ue a tenere un "dialogo aperto" con il governo che - assicura - è "compatto" su una Manovra "coraggiosa e responsabile". Ma, in attesa dell'arrivo delle carte in ...

Tria scrive all'Ue : «Spero in dialogo aperto - il governo è compatto» : Tria chiede in sostanza all'Ue di non valutare solo l'elemento «di rottura» della legge di Bilancio, e di considerare che «l'impatto delle singole misure sull'economia del Paese deve essere valutato ...