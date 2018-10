Tria dà i numeri in Parlamento | ' La manovra è da 36 | 7 miliardi'

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Tria prova a rassicurare l’Europa sulla manovra : “Garantita la stabilità”. E dà i numeri della crescita : Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce che «come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assic...

«Ministro - ma i numeri del Pil?». E Tria viene portato via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

IndusTria : numeri record per Wmf - 30 speaker internazionali (3) : (AdnKronos) - Tanti i temi approfonditi nel corso della prima giornata del World Manufacturing Forum 'Le priorità dell’innovazione nel mondo dal 2030', 'L’Industria manifatturiera come valore aggiunto per la società', 'Politiche internazionali per lo sviluppo del manifatturiero avanzato e la coopera

IndusTria : numeri record per Wmf - 30 speaker internazionali (2) : (AdnKronos) - Nel report, presentato in apertura di forum da Marco Taisch, Wmf Scientific Chairman, il manifatturiero viene definito come un architetto per la prosperità sociale che può aiutare i Paesi a sviluppare altri importanti settori della loro economia e creare una crescita economica positiva

IndusTria : numeri record per Wmf - 30 speaker internazionali : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Prima giornata del World Manufacturing Forum 2018, l'evento internazionale sul manifatturiero che si tiene a Cernobbio, con numeri record per questa settima edizione: 30 gli speaker internazionali (sui 45 totali) che si alternano sul palco di Villa Erba e circa 900 part

Tria non dà i numeri ma spiega come si governa. Ecco cosa ha detto : Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato', il messaggio di Tria alla platea di Confcommercio. In ...

Tria - il guardiano dei numeri è blindato dal Carroccio : Il Capo dello Stato punta a usare la tradizionale rete di protezione con Bce, Bankitalia e Tesoro per arginare il rischio di sforare il deficit

Conte : 'manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -