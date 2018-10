Trevor Engelson | l’ex di Meghan Markle | si è sposato

vanityfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)Tutti gli ex amori diSimon RexTutti gli ex amori diShaun ZakenTutti gli ex amori diNozze d’inizio autunno per, ex marito di, duchessa di Sussex: il regista e produttore, 41 anni, hala fidanzata Tracey Kurland, dietista 32enne. La cerimonia a Los Angeles, in una casa di Hidden Hill, quartiere vip dove vivono, tra gli altri, Kim Kardashian e Kanye West. Una festa intima, come ha raccontato un ospite al Daily Mail, decisamente lontana da quelle reali a cui ormai è avevzza l’ex di lui. La proposta di matrimonio diera arrivata lo scorso giugno, appena due settimane dopo il royal wedding, cosa che aveva fatto storcere un po’ il naso ai maligni, che l’avevano presa come una ripicca nei confronti di, come senon avesse avuto diritto come lei di voltare ...