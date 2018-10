Tremila euro ai rom per andarsene Ma due mesi dopo sono già tornati

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Doveva essere la "terza via" per il superamento dei campi rom a Roma, almeno secondo la sindaca, Virginia Raggi. Invece il rientro volontario assistito pagato dal comune ad alcuni nomadi che erano stati sgomberati a luglio scorso da uno degli insediamenti della Capitale, il camping River, conta già due ritorni. Dalla Romania all'Italia. Ma soloaver incassato i soldi per partire, come ha raccontato lunedì Quarta Repubblica, di Nicola Porro.trascorsi solo duedalla partenza e da quel "viaggio" con cui la stessa sindaca Raggi è volata in Romania per verificare le condizioni delle famiglie rom che avevano accettato il progetto di rientro a Craiova, 300mila abitanti a sud-ovest del Paese. Strette di mano, bilaterali con il sindaco rumeno, incontri e sorrisi con le persone che perda Roma avevano aderito al piano offerto dal Campidoglio: 1.500per partire e ...