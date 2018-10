Trasporto aereo | nel 2018 40 miliardi per la tecnologia da compagnie aeree e aeroporti

Trasporto aereo - Riggio - ENAC - : "Tempi lunghi su investimenti - occorre velocizzare" : Per finanziare la "tumultuosa" crescita del settore aereo occorrono investimenti in infrastrutture , in gran parte legati alle decisioni del Governo in merito ad eventuali risorse pubbliche ed agli ...

Trasporto aereo sostiene il 3 - 6% dell'economia mondiale : Il settore del Trasporto aereo globale genera 65,5 milioni di posti di lavoro e contribuisce con 2.700 miliardi di dollari all'economia mondiale, pari al 3,6% all'attività economica globale'

Trasporto aereo sostiene il 3 - 6% dell'economia mondiale : Il settore del Trasporto aereo globale genera 65,5 milioni di posti di lavoro e contribuisce con 2.700 miliardi di dollari all'economia mondiale, pari al 3,6% all'attività economica globale". Lo rivela l'ultimo rapporto pubblicato oggi 2 ottobre da International Air Transport Association , IATA ,, dal titolo "Aviazione: ...

Trasporto aereo : Wizz Air adotta la tecnologia di SITA per la gestione dei bagagli : Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost nell’Europa centrale e orientale, ha scelto la soluzione WorldTracer® di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, per localizzare borse e valigie in ogni fase del viaggio, riducendo le irregolarità, e anticiparne la riconsegna in caso di smarrimento. Un miglioramento che permette ai passeggeri di volare “lasciando a ...

Trasporto aereo - nel 2035 7 - 8 miliardi di passeggeri mondiali : Budapest, 28 set., askanews, - 36.966. È il numero record di aerei decollati e atterrati in un solo giorno in Europa il 31 agosto 2018. Il Trasporto aereo, infatti, è uno dei settori in continua ...

Trasporto aereo sostenibile - Virgin Atlantic : a ottobre il primo volo commerciale con biocarburante : La compagnia aerea Virgin Atlantic ha annunciato che a ottobre opererà il primo volo commerciale alimentato da biocarburanti: il combustibile sostenibile, ricavato dai gas di scarico delle acciaierie, farà decollare un Boeing 747 nella rotta da Orlando (Florida) a Londra. Il volo è frutto della partnership con la società LanzaTech: “Il potenziale futuro di questa tecnologia è enorme. LanzaTech stima che il suo procedimento potrebbe essere ...

Trasporto aereo : i gate self-service SITA dimezzano i tempi di imbarco all’aeroporto Domodedovo di Mosca : tempi di imbarco ridotti del 50% all’aeroporto Domodedovo di Mosca grazie ai gate automatici di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia: oltre 3,3 milioni di passeggeri dall’inizio dell’anno sono tranSITAti dai varchi self-service nello scalo. Di questi, più di 1,2 milioni li hanno utilizzati nei soli giorni della Coppa del Mondo di calcio 2018: in occasione dell’evento, SITA ha disposto nei Terminal 1 e 2 dello ...

Trasporto aereo : realtà aumentata per la formazione del personale di bordo di Virgin Atlantic : La realtà aumentata per insegnare agli assistenti di volo a operare a bordo di un Boeing 787 Dreamliner della flotta di Virgin Atlantic: grazie a un’app sviluppata da SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, il personale di bordo della compagnia potrà visitare virtualmente e “studiare” gli interni del velivolo, senza bisogno di raggiungere l’aeroporto. L’app di iOS sviluppata da SITA Lab, dipartimento di SITA ...

Trasporto aereo - nel 2019 esordio di United Airlines sulla rotta Napoli-NY : Teleborsa, - L 'aeroporto di Napoli Capodichino ritrova il volo diretto con New Yor k dopo che il 2 giugno scorso Meridiana, nel frattempo diventata Air Italy , aveva interrotto lo storico ...

Trasporto aereo - nel 2019 esordio di United Airlines sulla rotta Napoli-NY : L 'aeroporto di Napoli Capodichino ritrova il volo diretto con New Yor k dopo che il 2 giugno scorso Meridiana, nel frattempo diventata Air Italy , aveva interrotto lo storico collegamento. A ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a luglio - IATA : Teleborsa, - luglio positivo per le compagnie aeree. Secondo il report IATA - International Air Transport Association, nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto del 6,2% ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a luglio - IATA : luglio positivo per le compagnie aeree. Secondo il report IATA - International Air Transport Association, nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto del 6,2% rispetto allo stesso ...

Sciopero nazionale del Trasporto aereo 24 ore il 10-11 settembre 2018 : L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha indetto 24 ore di Sciopero nazionale da parte del personale navigante di cabina dell’azienda Air Italy S.p.A. per lunedì 10 settembre 2018. L’astensione dal lavoro dei dipendenti della compagnia sarda inizierà alle ore 00:01, terminerà alle 24:00 e riguarderà tutti gli aeroporti italiani. La stessa giornata, Ugl trasporto aereo e Fit Cisl hanno proclamato uno Sciopero generale nazionale dei lavoratori ...

Trasporto aereo - fare chiarezza in tema di comarketing : Numeri che hanno permesso di contrastare la crisi di fine decennio scorso e continueranno a costituire ossigeno per l'economia locale. Altro aspetto di enorme importanza è rappresentato dalla ...