Tra le vigne Moscato Docg essenza dello spumante Cinzano

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

Vauro 'beffa' Travaglio con la vignetta sul Fatto : Evviva la manovra del popolo. O no? Al Fatto Quotidiano le posizioni sul tema non sembrano molto chiare. Se il direttore Marco Travaglio difende 'la manovra del popolo', come è stata ribatezzata dai ...

Digital detox Tra le vigne della Franciacorta : Lo smartphone perennemente in mano, il computer e il tablet sempre accesi, l’impossibilità di staccare letteralmente da tutte le tecnologie anche solo per un weekend. Per riconnettersi con se stessi e con il proprio io, per allontanare ogni fonte di stress, serve ogni tanto staccare da tutto, riappropriarsi dei propri spazi e sapersi ascoltare. L’Espace Chenot Health Wellness SPA, premiata come Smartest detox Escape della Condè Nast Traveller ...

Weekend Tra i vigneti alla corte di Caterina de’ Medici : Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di Artimino, in Toscana Tenuta di ...

Pisa - incendio Monte Serra : sTrage di ulivi e vigne per 4 milioni : Almeno 150 ettari di ulivi sono stati distrutti dall’incendio che ha colpito anche vigne e castagneti ed ha minacciato abitazioni rurali ed alcuni agriturismi che sono stati costretti ad evacuare. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che stima almeno 4 milioni di euro di danni all’agricoltura in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Nei terreni ...

'Wine Trail' una corsa Tra i vigneti della Valtellina : La presentazione dell'evento sportivo si svolgerà, martedì 25 Settembre, all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 a Milano, alla presenza dell 'assessore allo Sport e Giovani di ...

US Open – La vignetta satirica che indigna il web : Serena Williams riTratta in maniera razzista dopo lo sfogo [FOTO] : Ancora polemiche intorno agli US Open: una vignetta satirica pubblicata da un giornale australiano fa discutere il web. La caricatura di Serena Williams è stata giudicata razzista La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso ...

Travaglio contro Salvini : “Governo disumano e xenofobo”/ La vignetta del Fatto : "Il Ministro dell'Interiora" : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:51:00 GMT)

Charlie Hebdo e la copertina sul Crollo del Ponte Morandi a Genova : La vignetta che fa infuriare il web. «Costruito dagli italiani...pulito dagli exTracomunitari» : Charlie Hebdo, la rivista satirica francese, nota per l'assalto terroristico di trea nni e mezzo fa, torna ad occuparsi delle tragedie italiane, ed è nuovamente polemica. Infatti, Charlie,...

Morto il vignettista Vincino : Trafisse la sinisTra da sinisTra : "Non c'è nessuna fine. Solo un quotidiano e faticoso (continua)". Così Vincino, in una vignetta delle sue, leggera, svolazzante, di sicura incertezza, chiudeva quaranta giorni fa l'anticipazione della sua autobiografia "Mi chiamavano Togliatti". E ha continuato, Vincenzo Gallo (il suo vero nome), almeno fino a ieri, quando la malattia con cui conviveva da tempo se l'è portato via a 72 anni. Era nato a Palermo il 30 maggio del 1946 e aveva ...

Morto Vincino - storico vignettista. Fu Tra i fondatori de 'Il Male' : Vauro: 'Mi lasci sono con i mostriciattoli' 'Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana... e mi hai lasciato solo con i mostriciattoli!'. Con una vignetta in cui disegna se stesso in ...

morto Vincino - lo storico vignettista Tra i fondatori del 'Male' - : Vincenzo Galla è deceduto a 72 anni. Aveva fondato e diretto la celebre rivista, oltre a collaborare con numerosi settimanali e quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e il Foglio. Su Twitter il ...

È morto Vincino - lo storico vignettista Tra i fondatori del "Male" : È morto Vincino, lo storico vignettista tra i fondatori del "Male" Vincenzo Galla è deceduto a 72 anni. Aveva fondato e diretto la celebre rivista, oltre a collaborare con numerosi settimanali e quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e il Foglio. Su Twitter il saluto dell'amico e collega ...

Morto Vincino - storico vignettista Tra fondatori 'Il Male' : E' Morto a 72 anni il vignettista siciliano Vincino. Pseudonimo di Vincenzo Gallo, era nato a Palermo nel 1946. Durante l'anno della contestazione giovanile nel 1968 milita in Lotta Continua a Palermo. L'anno successivo incomincia a collaborare con il quotidiano 'L'Ora' di Palermo, seguendo da disegnatore il processo sulla strage di viale Lazio. Nel 1972 viene chiamato a Roma al giornale di Lotta Continua, dove ...