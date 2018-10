Toti sta stretto in Forza Italia | “Non può essere il partito dello spread” E pensa a un

Mara Carfagna : 'Giovanni Toti smetta di lamentarsi - con la stazza che ha può di certo darci una mano' : Botta e risposta tra Mara Carfagna e Giovanni Toti , che dalle colonne del Corriere della Sera di oggi mercoledì 10 ottobre aveva definito ' Forza Italia un partito che organizza convention in cui i ...

Genova - sfollati in corteo : "Toninelli - basta bugie"/ Video ponte Morandi : 1000 in piazza - cori contro Toti : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, Valpolcevera in piazza: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Genova - crollo ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:03:00 GMT)

Toninelli a Genova : 'Non contestate il decreto - è scritto col cuore'. Toti : 'Speriamo anche col cervello' : "L'Europa è pronta a fare la propria parte " ha detto la politica slovena " onorare la memoria delle vittime e dare un tributo a tutte la famiglie che stanno soffrendo, discutere con il governo e le ...

E ora il M5s vuole la testa di Toti : 'Si dimetta - dice bestialità' : Roma. "Fossi in lui mi toglierei d'impaccio", dice Alice Salvatore. Lo dice a Giovanni Toti, e col tono che solo apparentemente è quello del consiglio. E infatti subito aggiunge: "Ha un conflitto d'...

Giovanni Toti - L’Espresso : “Da Gavio ai petrolieri - lista dei finanziatori segreti alla fondazione del presidente Liguria” : Dai Gavio ai petrolieri, fino a Giovanni Calabrò. Mentre nel ddl Anticorruzione che arriva in questi giorni in Parlamento si prevede che le fondazioni vengano equiparate ai partiti e quindi siano rese pubbliche le donazioni, l’Espresso ha rivelato quali sono i donatori segreti della fondazione Change che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ente, che rivendica “finalità divulgative”, ha raccolto 792mila ...

PONTE MORANDI - CONTE “A ORE NOMINO IL COMMISSARIO”/ Genova - Toti : “Claudio Gemme è la scelta giusta” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del PONTE. CONTE, "a breve NOMINO il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Sul Dl Genova botta e risposta a distanza tra Toti e Toninelli : Il ministro rivendica misure concrete per cittadini, imprese e porto. Il governatore ligure replica polemico: 'Dignità fa rima con verità' -

Ferrari : un misterioso proTotipo in pista a Fiorano anticipa il nuovo bolide per la 24 Ore di Le Mans? [VIDEO] : Sulla pista di Fiorano è stato immortalato in un filmato un misterioso prototipo basato sulla FXX K Evo Un misterioso prototipo basato su un esemplare della Ferrari FXX K Evo, opportunatamente camuffato, è stato ripreso in un filmato mentre effettuava alcuni giri di prova tra i cordoli della pista di Fiorano. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la vettura immortalata in azione anticiperebbe una vettura appartenente alla categoria ...

Italiansubs - un comunicato sospende le pubblicazioni di sotTotitoli : chiusura in vista? : "Cari utenti di Italiansubs, a partire da oggi 15 settembre 2018 non troverete più su questo sito alcun sottotitolo di serie TV, film o documentario per il quale non disponiamo dell'autorizzazione del titolare del copyright". Questa è la frase di apertura pubblicata ieri sul sito di Italiansubs, una community che gli appassionati di serie tv non possono non conoscere e che, nel giro di pochi minuti, ha gettato nel panico e nello sconforto ...

Ponte Morandi - Toti : "Concessione resta ad Autostrade"/ Ultime notizie - così si copriranno tutti i costi : Crollo Ponte Morandi: Toninelli, “maxi Decreto Genova venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". Ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:01:00 GMT)

Bollo auto 2018/ Esenzione Legge 104 e la proposta di Toti per Genova : Bollo auto 2018, possibili Esenzione dubi 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Mercedes Vision Urbanetic - il proTotipo “trasformista” a guida autonoma – FOTO : L’ultimo prototipo a trazione elettrica messo a punto da Mercedes si chiama Vision Urbanetic e anticipa un veicolo a guida completamente autonoma – privo quindi della postazione riservata al driver – in grado di trasportare persone e merci: la base meccanica e motoristica rimane la stessa, mentre a seconda delle necessità di trasporto cambia l’abitacolo. Infatti, grazie a passo e carreggiate a lunghezza variabile e alla presenza di ...

Toti - le 3 condizioni su Ponte Morandi ‘contro’ Di Maio e Toninelli/ Genova - resta contenzioso su Autostrade : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:00:00 GMT)