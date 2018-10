Torino | essere migranti per un giorno Simulazione shock della Croce Rossa

Torino - Soriano si presenta : 'Ho detto sì in mezz'ora. Essere qui è un onore' : Soriano ha accetato subito il Toro, senza pensarci: "Ho detto sì in mezz'ora, per me è un onore Essere qui". Tornato in Serie A dopo i due anni al Villarreal, il centrocampista ha parlato ai suoi ...