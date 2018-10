Tordo | caratteristiche e canto

ideegreen

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ilè un uccello, ma lo stesso nome lo porta anche un pesce, meno noto. Per non fare confusione noi andiamo a conoscere entrambi, concentrandoci può di più sul volatile, più noto e con dellepeculiari e sonore che il pesce come immaginerete, non può avere. (altro…)Idee Green.